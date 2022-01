Szefowa niemieckiego MSZ po rozmowach w Moskwie: widzimy ogromny potencjał do współpracy w wielu sprawach

We wtorek w Moskwie odbyło się spotkanie szefów rosyjskiego i niemieckiego MSZ. „Konstruktywne rozmowy”, które trwały dłużej niż planowano, dotyczyły szeregu bieżących kwestii, takich jak m.in. energia odnawialna i gazociąg Nord Stream 2, kryzys na Ukrainie i działania NATO, stabilizacja sytuacji w Kazachstanie, a także sytuacja na granicy polsko-białoruskiej – informuje „Sueddeutsche Zeitung” (SZ).

Minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock i jej rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow odbyli wspólną konferencję prasową z dużym opóźnieniem, wynikająca z faktu, że rozmowy trwały dłużej niż początkowo planowano - dowiaduje się SZ.

Ławrow ocenił rozmowy jako "interesujące i konstruktywne, oparte na wzajemnym szacunku". Baerbock podkreśliła, że nadal pozostaje "wiele punktów, w których istnieją różnice zdań".

Podczas spotkania ministrów poruszono wiele tematów, takich jak wzajemna wymiana towarowa, energia odnawialna czy gazociąg Nord Stream 2. Ławrow zwrócił uwag na kwestię "upolitycznienia" NS 2, wraził także "zaniepokojenie kursem NATO". Ministrowie rozmawiali także na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, na Ukrainie, oraz o sytuacji w Kazachstanie.

Baerbock zaznaczyła, że przyjechała do Moskwy z wieloma kwestiami do przedyskutowania. "Jest wiele punktów, co do których mamy różnice zdań. Ale (…) widzimy ogromny potencjał do współpracy w wielu sprawach" - skomentowała. "Rosja i Niemcy to kraje, odgrywające ważną rolę na obszarze Europy. Bez udziału największego kraju na świecie, jakim jest Rosja, będzie niemożliwe, aby poradzić sobie z kryzysem klimatycznym" - zaznaczyła Baerbock.

"Trudno nie odczytywać rozmieszczenia wojsk na granicy rosyjsko-ukraińskiej jako zagrożenia. Konflikt między Rosją a Ukrainą jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa" - dodała minister, deklarując chęć do współpracy nad rozwiązaniami, które "zapewnią większe bezpieczeństwo wszystkim krajom w regionie". Opowiedziała się za szybkim wznowieniem negocjacji pokojowych sprawie sytuacji na Ukrainie. "Kolejne spotkanie powinno odbyć się w formacie normandzkim, czyli z udziałem Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji" - skomentowała szefowa niemieckiego MSZ.

Baerbock skomentowała także żądania Rosji w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. "Jesteśmy gotowi na poważny dialog, dotyczący wzajemnych ustaleń i kroków, które przyniosą większe bezpieczeństwo wszystkim w Europie" - zaznaczyła. "Rozmowy pomiędzy przedstawicielami NATO, Rosji i OBWE były pierwszymi krokami w tym kierunku, poczynionymi w minionym tygodniu".

Ławrow podkreślił natomiast, że "Rosja oczekuje teraz na pisemne propozycje z Zachodu". Jak przypomina SZ, Rosja domaga się zakończenia ekspansji NATO na wschód i rezygnacji z przyjęcia Ukrainy w poczet sojuszu.

Marzena Szulc