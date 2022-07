Szefowa PE do ukraińskich deputowanych: pomożemy wam w drodze do członkostwa w UE

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała ukraińskim deputowanym, że PE pomoże Ukrainie na każdym kroku w „niełatwej drodze” do członkostwa w UE. "Nigdy nie zaakceptujemy inwazji na pokojowy i niezależny kraj europejski, jakim jest Ukraina" - podkreśliła odnosząc się do rosyjskiej agresji.

Metsola przemawiała w czwartek za pośrednictwem łącza wideo do posłów Rady Najwyższej Ukrainy z okazji obchodzonego po raz pierwszy w tym kraju Dnia Państwowości. Święto przypada 28 lipca, czyli w Dzień Chrztu Rusi Kijowskiej-Ukrainy.

"To symboliczny dzień nie tylko dla Ukrainy i Ukraińców, ale dla całej Europy. To dzień, w którym potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz Ukrainy jako narodu europejskiego, jako narodu wolnego w dokonywaniu własnych wyborów" - wskazała przewodnicząca PE.

"Nigdy nie zaakceptujemy inwazji na pokojowy i niezależny kraj europejski, jakim jest Ukraina" - dodała.

Przemówienie Metsoli zostało wygłoszone nieco ponad miesiąc od momentu, gdy UE przyznała Ukrainie status kraju kandydującego do Wspólnoty. Jednak, jak wskazuje wielu komentatorów, droga Ukrainy do przyłączenia się do UE będzie długa i prawdopodobnie potrwa lata.

"Przyznanie Ukrainie statusu kandydata 23 czerwca potwierdza nasze zaangażowanie w dążenie ramię w ramię do pełnego członkostwa w UE" - powiedziała Metsola. "Może nie jest to łatwa droga, ale Parlament Europejski, wasz najsilniejszy orędownik, jest po to, aby pomóc na każdym kroku" - dodała.

Ostateczna decyzja o członkostwie Ukrainy w UE będzie wymagała jednomyślności 27 państw unijnych.

Metsola była pierwszym przywódcą instytucji UE odwiedzającym Ukrainę po wybuchu wojny z Rosją.

Z Brukseli Łukasz Osiński