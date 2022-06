Szefowa PE Metsola: nadanie statusu kandydata Ukrainie i Mołdawii wzmocni UE

Przyznanie statusu krajów kandydujących Ukrainie i Mołdawii wzmocniłoby nie tylko oba te kraje, ale także UE - powiedziała w czwartek przywódcom krajów unijnych przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Szefowa europarlamentu przemawiała na początku szczytu UE w Brukseli poświęconego inwazji Rosji na Ukrainę oraz wnioskom o członkostwo w Unii złożonym przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję.

"Wiem, że nie ma łatwych odpowiedzi ani łatwych decyzji, ale bądźcie pewni, że istnieją złe, których musimy unikać" - powiedziała Metsola. "I nieprzyznanie dziś Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących, a Gruzji jasnej perspektywy, byłoby historycznie złą decyzją" - dodała.

"Powinniśmy dać jasno do zrozumienia, że to nie jest tylko symboliczny akt, ale taki, który wzmocni UE oraz Ukrainę i Mołdawię. Pokaże naszym obywatelom, a także ich obywatelom, że nasze wartości są ważniejsze niż retoryka. Ta nadzieja może dawać rezultaty. A inne czekające kraje - z Bałkanów Zachodnich - również muszą zobaczyć, jak nadzieja prowadzi do rezultatów. Już czas" - podkreśliła szefowa PE.

Metsola powiedziała również, że obecna sytuacja nie powinna być powodem do odstępstwa od celów klimatycznych UE. "Chodzi o bezpieczeństwo i środowisko. Apeluję więc, aby pilne, krótkoterminowe środki nie stały się nową normą w perspektywie średnioterminowej" - wskazała.

Przewodnicząca PE powiedziała, że potrzebne będzie "stałe, jasne i jednolite podejście", aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami i inflacją oraz że błędem byłoby nie zwracanie uwagi na obawy dotyczące cen, gdyż w wielu krajach nie osiągnęły jeszcze szczytu.

Metsola dodała, że pomoc dla Ukrainy musi zostać przyspieszona, a sankcje wobec Rosji wzmocnione. Jej zdaniem UE powinna również pomóc Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych.

Z Brukseli Łukasz Osiński