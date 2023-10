Szefowa PE: przed końcem kadencji uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie paktu o azylu i migracji

Przed końcem kadencji uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie paktu o azylu i migracji. Kompromis jest tym, co popycha nas do przodu. Zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w sfinalizowanie tego pakietu pozostaje niezachwiane - powiedziała na szczycie UE w Grenadzie szefowa PE Roberta Metsola.

"Tam, gdzie jest wola polityczna, tam jest sposób. Widzieliśmy to w przypadku pandemii. Razem przeciwstawiamy się nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Podobnie podejmując wyzwania klimatyczne, odchodząc od rosyjskiej energii, ustanawiając światowe standardy w sektorze cyfrowym i kładąc podwaliny na nadchodzące lata. W ostatnich latach dokonaliśmy rzeczy, które wielu uważało za niemożliwe. Możemy to zrobić jeszcze raz" - powiedziała do przywódców na szczycie w Grenadzie.

Jak wskazała, migracja w dalszym ciągu stanowi jedną z głównych obaw obywateli Europy. "To, co jest na stole, może spełnić oczekiwania ludzi, nie zmuszając ich do wycofywania się na margines lub w skrajności" - powiedziała.

Zaznaczyła, ze chodzi o rozwiązanie, które "chroni nasze granice i które jest sprawiedliwe w stosunku do osób potrzebujących ochrony, stanowcze w stosunku do osób, które się nie kwalifikują (do przyjęcia - PAP), i silne w przypadku siatek przestępczych żerujących na najsłabszych".

"Przed końcem kadencji uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie paktu o azylu i migracji. Kompromis jest tym, co popycha nas do przodu. Zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w sfinalizowanie tego pakietu pozostaje niezachwiane" - powiedziała.

Odniosła się też do kwestii rozszerzenia UE.

"Rozszerzenie jest najsilniejszym narzędziem geopolitycznym Unii. Zwłaszcza w tym nowym środowisku geostrategicznym rozszerzona UE, oparta na jasnych celach, kryteriach i zasługach, służy jako inwestycja w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt na kontynencie europejskim. Jest to proces, którego wynik przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym" - powiedziała.

"Dlatego Parlament Europejski wezwał, aby Ukraina i Mołdawia otrzymały status kraju kandydującego do UE. Status ten zapewnia tym narodom jasną perspektywę europejską i stanowi potężny impuls do przyspieszenia reform demokratycznych. Szybkie spojrzenie wstecz na ostatnie 20 lat może zilustrować transformacyjną siłę rozszerzenia. Dlatego chcemy wykonać kolejny krok do końca roku, jeśli te kraje będą gotowe" - wskazała.

Z Brukseli Łukasz Osiński