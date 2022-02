Szefowie dyplomacji Francji i Rosji zamierzają spotkać się w piątek w Paryżu

Szefowie dyplomacji Francji i Rosji, Jean-Yves Le Drian i Siergiej Ławrow spotkają się w piątek w Paryżu w celu omówienia kwestii związanych ze szczytem w sprawie Ukrainy - poinformowało w poniedziałek ministerstwo spraw zagranicznych Francji.

Jak zastrzeżono w oświadczeniu wydanym przez francuskie MSZ, do spotkania nie dojdzie, jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę.

W dokumencie przekazano, że pomiędzy ministrami spraw zagranicznych obu państw w poniedziałek doszło do rozmowy telefonicznej, w której podkreślono, że "ważne jest, by jak najszybciej doszło do spotkania w ramach trójstronnej grupy kontaktowej (TCG) pod egidą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)". Spotkanie będzie miało na celu doprowadzenie do ponownego zawieszenia broni na granicy Ukrainy z separatystycznymi republikami na wschodzie tego kraju - tłumaczono.

Także w poniedziałek szef polskiej dyplomacji, pełniący obowiązki przewodniczącego OBWE Zbigniew Rau wezwał wszystkie strony TCG do spotkania jeszcze w tym samym dniu.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. konfliktu na wschodzie Ukrainy składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Jej stałym miejscem obrad jest stolica Białorusi, Mińsk.