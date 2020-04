Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Włoch i UE apelują o rozejm humanitarny w Libii

Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Włoch oraz szef unijnej dyplomacji wystosowali w sobotę wspólny apel o rozejm humanitarny w Libii. Podkreślili w nim, że wszystkie strony konfliktu w tym kraju muszą wznowić rozmowy pokojowe.

"Chcemy zjednoczyć nasze głosy z głosami sekretarza generalnego ONZ (Antonio) Guterresa i jego specjalnej przedstawicielki w Libii Stephanie Turco Williams w ich apelu o rozejm humanitarny w Libii" - czytamy w oświadczeniu, podpisanym przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa, Francji Jean-Yves'a Le Driana, Włoch Luigiego di Maio i szefa dyplomacji UE Josepa Borrella.

"Wzywamy wszystkie strony (libijskiego konfliktu) do zainspirowania się duchem Świętego Ramadanu i wznowienia rozmów na temat rzeczywistego zawieszenia broni" - wezwali.

Konflikt w Libii gwałtownie nasilił się w kwietniu; zacięte walki rozgrywały się na kilku różnych frontach na zachodzie kraju, pomimo pilnych wezwań ze strony USA i agencji pomocowych do zawieszenia broni w celu rozwiązania kryzysu związanego z koronawirusem.

Światowi przywódcy spotkali się w styczniu w Berlinie, żeby uzgodnić ramy, które miały dać szanse na proces pokojowy w Libii. Ale nowa fala walk w ostatnim czasie jest podsycana przez import broni z zagranicy - powiedziała Williams.

Pod koniec marca Unia Europejska rozpoczęła we wschodniej części Morza Śródziemnego nową operację wojskową Irini, której głównym celem jest kontrola embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Misja morska i powietrzna UE nie może jednak patrolować granicy lądowej Egipt-Libia, przez którą wciąż dostarczana jest artyleria do walczących stron. UE jest zaniepokojona tym, że konflikt mógłby pogorszyć brak stabilności w regionie i zwiększyć napływ migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki prawie dekadę po upadku Muammara Kadafiego.