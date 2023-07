Szefowie dyplomacji państw bałtyckich i nordyckich: chcemy ambitnych kroków przybliżających Ukrainę do NATO

Chcemy podjęcia ambitnych kroków w celu przybliżenia Ukrainy do NATO i zwiększenia długoterminowego wsparcia - napisali w poniedziałek na łamach "Washington Post" szefowie dyplomacji ośmiu państw bałtyckich i nordyckich. Zaoferowali też pomoc w procesie akcesji Ukrainy do UE.

"Państwa nordyckie stały obok państw bałtyckich, kiedy te zmierzały do członkostwa w UE, zdając sobie sprawę z wagi regionalnej współpracy i wspólnych wartości. Dziś, motywowani tymi samymi zasadami solidarności i jedności, wspieramy wysiłki Ukrainy, by spełnić kryteria kopenhaskie i europejskie standardy" - napisali szefowie MSZ Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy i Estonii, wyrażając poparcie dla integracji Ukrainy z UE i NATO.

Odnosząc się do punktu kulminacyjnego wojny na Ukrainie i rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO w Wilnie, ministrowie zadeklarowali, że "nie mogą pozwolić Rosji, by zebrała jakiekolwiek owoce swojej agresji". Podkreślili, że ponieważ Moskwa prawdopodobnie pozostanie zagrożeniem zarówno dla Europy, jak i Ukrainy, wsparcie dla Kijowa musi być stałe, trwałe i długoterminowe.

"Wszystkie państwa NATO zgadzają się, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu" - napisali, przywołując wypowiedź sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z kwietnia br.

"Podczas szczytu NATO w Wilnie na Litwie, chcemy zobaczyć ambitne kroki przybliżające Ukrainę do NATO i zwiększające nasze praktyczne wsparcie, zarówno finansowe, jak i długoterminowe" - napisali dyplomaci. Podkreślili, że osiem państw nordyckich i bałtyckich udzieliło pomocy Ukrainie o łącznej wartości 8,5 mld dolarów.

"Jednocześnie, musimy ustanowić wiarygodne, trwałe ramy, by zabezpieczyć przyszłość Ukrainy, łatając dziury w ścieżce Ukrainy w kierunku przyszłego członkostwa w NATO" - dodali.