Szefowie dyplomacji Ukrainy i W. Brytanii: Rosja nie zdoła osłabić poparcia dla Ukrainy

Kijów i Londyn są zgodne, że Rosji nie uda się osłabić wsparcia dla Ukrainy i podzielić demokratycznego świata - powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba na konferencji prasowej z szefem MSZ Wielkiej Brytanii Jamesem Cleverlym.

"Podzielamy wspólne stanowisko: Rosja nie zdoła podzielić ani osłabić demokratycznego świata, nie zdoła osłabić wsparcia dla Ukrainy" - powiedział Kułeba po rozmowach z Cleverlym. Podkreślił, że brytyjski minister ponownie potwierdził w Kijowie, "że Wielka Brytania będzie wspierać Ukrainę w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne, a negocjacje będą odbywać się wyłącznie na warunkach ukraińskich i wtedy, gdy postanowi o tym Ukraina".

"Jesteśmy całkowicie zgodni, że Rosja nie dąży teraz do pokoju, a do zrobienia pauzy, by z nowymi siłami kontynuować agresję, nadal niszczyć Ukrainę i Ukraińców" - dodał Kułeba.

Szef dyplomacji Ukrainy wyraził wdzięczność Wielkiej Brytanii za decyzję o przekazanie Ukrainie trzech śmigłowców Sea King; pierwszy z nich Ukraina już otrzymała.

"Wielka Brytania kontynuuje praktyczną pomoc dla narodu i rządu ukraińskiego" - powiedział Cleverly. Podkreślił, że rząd brytyjski będzie dalej wspierał Kijów w różnych sferach. "Będziemy pomagać Ukrainie tej zimy, będziemy pomagać w jej odbudowie w długoterminowej perspektywie" - zapowiedział.

Cleverly poinformował, że spotkał się w Kijowie z przedstawicielami władz Ukrainy i społeczeństwa obywatelskiego. Poinformował, że Londyn przekaże dodatkową pomoc i wsparcie potrzebne do odbudowy obiektów infrastruktury energetycznej.

Wystąpienia ministrów dla prasy opublikowało MSZ Ukrainy na swoim Facebooku: (https://www.facebook.com/watch/?v=675672957568444)

Wcześniej Cleverly powiadomił, że Wielka Brytania wesprze Ukrainę 35 pojazdami ratunkowymi, w tym 24 karetkami i sześcioma pojazdami opancerzonymi.

Jest to pierwsza wizyta w Kijowie Jamesa Cleverly'ego w charakterze ministra spraw zagranicznych. Brytyjski resort dyplomacji poinformował na oficjalnym Twitterze, że minister rozmawiał w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Cleverly objął stanowisko szefa brytyjskiej dyplomacji 6 września 2022 r.