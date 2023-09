Szefowie dyplomacji USA i Rumunii rozmawiali na temat rosyjskiego drona, który spadł na terytorium Rumunii

Sekretarz stanu USA Anotny Blinken odbył w czwartek rozmowę telefoniczną z szefową rumuńskiej dyplomacji Luminitą Odobescu na temat szczątków rosyjskiego drona, które spadły na terytorium Rumunii - podał Departament Stanu. Szefowie dyplomacji mówili też o zwiększeniu bezpieczeństwa rumuńskiej przestrzeni powietrznej, w tym o wysłaniu dodatkowych myśliwców F-16.

Jak przekazał amerykański resort, Blinken i Odobescu "omówili śledztwo Rumunii w sprawie szczątków drona znalezionych w Rumunii, blisko granicy z Ukrainą", a także "dodatkową współpracę, by zachować bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej".

Blinken zapowiedział, że USA wyślą do Rumunii dodatkowe myśliwce F-16, by wzmocnić NATO-wską misję patrolowania nieba. Szef dyplomacji USA zapewnił też o niezachwianym poparciu dla swojego sojusznika w NATO.

W środę rumuński minister obrony Angel Tilvar przyznał, że na terytorium kraju spadły odłamki rosyjskiego drona, mimo że wcześniej Bukareszt konsekwentnie temu zaprzeczał. Dron kamikaze Shahed-136 irańskiej produkcji spadł na terytorium Rumunii podczas bombardowania ukraińskiego portu Izmaił nad Dunajem, znajdującego się na granicy z Rumunią.

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis oświadczył, po wystąpieniu Tilvara, że jeżeli potwierdzi się, iż szczątki znalezione na terytorium Rumunii należą do rosyjskiego drona, to jest to poważne naruszenie suwerenności jego kraju.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński