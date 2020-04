Szefowie instytucji UE pozytywnie zareagowali na pakiet przeciw kryzysowi

Szefowie PE i Rady Europejskiej, David Sassoli i Charles Michel, oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pozytywnie zareagowali w piątek na wypracowany przez unijnych ministrów finansów plan wsparcia pogrążających się w recesję unijnych gospodarek.

Pakiet, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa, jest wart ok. 500 mld euro. Na razie nie ma zgody na euroobligacje, których domagali się Włosi, Hiszpanie czy Francuzi, ale unijni liderzy mają się zastanowić, jakie "innowacyjne instrumenty finansowe" mają być wykorzystane, by wesprzeć ożywienie gospodarek państw UE.

W Polsce sprawa ta wywołuje niewielkie emocje, ale w państwach strefy euro spór toczący się między państwami biedniejszego Południa i bogatej Północy w sprawie uwspólnotowienia długu jest jednym z najważniejszym tematów gospodarczych ostatnich tygodni. Szczególnie kwestia ta porusza Włochy, które jako kraj najmocniej dotknięty koronawirusem w Europie domaga się solidarności europejskiej.

Szef Parlamentu Europejskiego, który jest Włochem, ocenił w piątek, że ci, którzy pokładali nadzieję w Europie, mieli rację. "Propozycje eurogrupy zakładające przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) w mechanizm ratujący przed Covid-19 idą we właściwym kierunku. Będzie on dostępny do natychmiastowego wykorzystania w celu zwiększenia wydajności naszych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali i ośrodków badawczych. By ratować życie Europejczyków" - podkreślił w oświadczeniu Sassoli.

Z zadowoleniem odnotował też porozumienie w sprawie inicjatywy mającej wspierać miejsca pracy, tak by firmy powstrzymały się od zwolnień, a także wzmocnienie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Jak zaznaczył, pozytywne jest też wskazanie przez eurogrupę na możliwość utworzenia funduszu odbudowy finansowanego przez "innowacyjne instrumenty". "W bitwie o odbudowę Europy Parlament Europejski zawsze będzie występował w obronie europejskich obywateli" - zapewnił Sassoli.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że kierowana przez nią instytucja odpowie na wezwanie ministrów w sprawie podjęcia zdecydowanych działań dotyczących planu odbudowy gospodarek i wzmocnienia wieloletnich ram finansowych.

"Z zadowoleniem przyjmuję bardzo ważny rezultat wypracowany przez eurogrupę i jej szefa Mario Centeno oraz wsparcie inicjatywy SURE, aby utrzymać miejsca pracy" - napisała na Twitterze von der Leyen.

Nowy instrument SURE ma dostarczyć pożyczki w wysokości do 100 miliardów euro na państwowe dopłaty dla firm do pensji pracowników (lub zasiłek dla samozatrudnionych), których wymiar pracy byłby zmniejszony lub którzy byliby w przeciwnym wypadku zwolnieni. Pomysł opiera się na mających sięgać do 25 mld euro gwarancjach, których KE udzielą państwa członkowskie.

Przewodniczący Rady Europejskiej ocenił, że porozumienie wypracowane przez eurogrupę to solidny pakiet instrumentów utrzymanych w duchu solidarności. Jak ocenił, jest to europejska siatka zabezpieczająca pracowników, małe i średnie firmy oraz gospodarki. "Teraz przygotowujemy grunt pod silne ożywienie w celu wznowienia naszych gospodarek" - napisał na Twitterze Michel.

Eurogrupa, która obradowała wraz z ministrami finansów krajów spoza obszaru wspólnej waluty, zgodziła się na wartą 100 mld euro inicjatywę SURE, która ma pomagać w utrzymywaniu miejsc pracy, na fundusz gwarancyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o wartości 200 mld euro oraz na wsparcie kryzysowe na finansowanie kosztów zdrowotnych o wartości 240 mld euro z EMS. Wypracowany kompromis nie wspomina o euroobligacjach, ale jest zgoda na prace nad funduszem na rzecz ożywienia, którego źródłem finansowania mogłyby być "innowacyjne instrumenty finansowe" i wieloletni budżet UE. Wskazówki w tej sprawie mają wypracować unijni liderzy.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka