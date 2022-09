Szefowie MSZ Belgii i Ukrainy rozmawiali w Nowym Jorku; belgijska minister wybiera się do Kijowa

W kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, belgijska minister spraw zagranicznych Hadja Lahbib spotkała się w poniedziałek ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą. Data zapowiedzianej wizyty szefowej belgijskiej dyplomacji w Kijowie nie została jeszcze ustalona - pisze agencja Belga.

"Czekamy na dobry moment, aby odwiedzić Ukrainę. Nie chcemy iść z pustymi rękami" - stwierdziła po spotkaniu Lahbib.

Wskazała, że Belgia od pewnego czasu pracuje nad kilkoma konkretnymi rozwiązaniami, aby wesprzeć Ukrainę. "Identyfikujemy szereg projektów, które mają pomóc Ukrainie przetrwać zimę tak dobrze i bezpiecznie, jak to tylko możliwe, oraz wspierać odbudowę. Moja podróż na Ukrainę będzie odpowiednio skoordynowana" - zaznaczyła.

Lahbib i Kułeba rozmawiali o ściganiu i karaniu za zbrodnie wojenne na Ukrainie oraz o roli Międzynarodowego Trybunału Karnego. Odnieśli się również do zapotrzebowania na broń. Kilka dni temu Belgia ogłosiła, że dostarczy Ukrainie broń i amunicję warte 12 mln euro. Pod koniec sierpnia Belgia udostępniła też 8 mln euro na zakup sprzętu pierwszej pomocy, odzieży zimowej, gogli noktowizyjnych i leków dla ukraińskich żołnierzy - informuje Belga.

Minister Lahbib spotkała się z ministrem Kułebą po raz pierwszy na nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji krajów UE w Pradze pod koniec sierpnia. Podczas tego spotkania omówili podróż Lahbib na Krym, zanim została ministrem. Jako dziennikarka Lahbib odwiedziła ukraiński półwysep, który w 2014 roku został nielegalnie zaanektowany przez Rosję.

Przed spotkaniem w Pradze Lahbib podkreśliła w liście do Kułeby, że Krym jest nielegalnie okupowany przez Rosję. Kwestia ta została podniesiona tylko krótko na początku rozmowy w poniedziałek w Nowym Jorku.

"Spotkanie było serdeczne. On (Kułeba) powiedział mi na początku, że wiadomość została dobrze przyjęta przez naród ukraiński. Można powiedzieć, że sprawa incydentu, jak to nazywacie, jeśli była, to jest już zamknięta" - powiedziała Lahbib cytowana przez belgijską agencję.

Z Brukseli Łukasz Osiński