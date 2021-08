Szefowie MSZ Korei Płd. i USA chcą pracować na rzecz denuklearyzacji Korei Płn.

Szefowie dyplomacji Korei Płd. i USA, Czung Eun Jong i Antony Blinken, rozmawiali w piątek o dalszych wysiłkach dyplomatycznych na rzecz denuklearyzacji Korei Płn., w tym o możliwości udzielenia temu krajowi pomocy humanitarnej – podały władze w Seulu i Waszyngtonie.

Korea Płd. i USA chcą likwidacji północnokoreańskiego arsenału nuklearnego i programu zbrojeń jądrowych, ale nie zawsze zgadzają się co do sposobów osiągnięcia tego celu. Prezydent Korei Płd. Mun Dze In zabiegał o nawiązanie współpracy gospodarczej z reżimem w Pjongjangu, a Waszyngton żąda najpierw wymiernych kroków w stronę denuklearyzacji.

Według MSZ w Seulu szefowie dyplomacji Korei Płd. i USA przeprowadzili "konkretne konsultacje na temat metod współpracy z Koreą Płn., w tym współpracy humanitarnej". Departament Stanu USA przekazał natomiast, że Blinken potwierdził poparcie dla pojednania na Półwyspie Koreańskim i wraz z Czungiem zapowiedział badanie możliwości "inicjatyw humanitarnych".

Korea Płn. mierzy się z poważnym niedoborem żywności, a eksperci szacują, że do wyżywienia jej mieszkańców może w tym roku zabraknąć nawet miliona ton zbóż. Zapaść północnokoreańskiej gospodarki dodatkowo pogłębiła pandemia koronawirusa i ubiegłoroczne klęski żywiołowe.

W ubiegłym tygodniu Korea Płn. i Korea Płd. przywróciły linie komunikacyjne pomiędzy wojskowymi i cywilnymi urzędnikami po 13-miesięcznej przerwie. Część komentatorów upatrywała w tym nadziei na odwilż i powrót do negocjacji nuklearnych z USA, które pozostają w impasie od lutego 2019 roku.

Według południowokoreańskiej agencji wywiadowczej NIS przed powrotem do stołu negocjacyjnego władze Korei Płn. żądają jednak zniesienia części międzynarodowych sankcji zakazujących eksportu metali oraz importu paliw i towarów luksusowych, w tym wykwintnych trunków i eleganckich garniturów - informowali posłowie zapoznani z ustaleniami wywiadu.

Departament Stanu USA zapowiadał natomiast, że Blinken będzie wzywał kraje Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) do pełnego stosowania międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Koreę Płn.

Andrzej Borowiak