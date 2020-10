Szefowie MSZ Polski i Niemiec o powiązaniu praworządności z budżetem UE

Szefowie MSZ Polski i Niemiec wypowiedzieli się na konferencji w czwartek w Berlinie o powiązaniu praworządności z budżetem UE. Zdaniem Heiko Maasa trzeba znaleźć rozwiązanie w tej kwestii, a w ocenie Zbigniewa Raua pomysł ten utrudnia negocjacje budżetowe.

Obaj ministrowie byli pytani podczas konferencji o powiązanie wypłat z unijnego budżetu z kwestią praworządności.

Maas podkreślił, że temat procedury z art. 7 wobec Polski i kwestia praworządności nie były poruszane podczas wcześniejszych rozmów w ramach Trójkąta Weimarskiego w Paryżu. W kwestii powiązania praworządności z unijnym budżetem powiedział, że z uwagi na pandemię i straty, które wywołuje wciąż kryzys, trzeba szybko dojść do kompromisu w tej kwestii, aby państwa otrzymały środki na odbudowę.

"Dyskusje będą przez jakiś czas trudne, ale jest to dla nas wspólną odpowiedzialnością, aby te rozmowy dokończyć i my jako prezydencja (w Radzie UE - PAP) będziemy pośredniczyć między różnymi stanowiskami" - powiedział Maas.

"Musimy znaleźć też rozwiązanie, jeśli chodzi o powiązanie praworządności z wypłatą środków finansowych, wiele krajów w Europie czeka na środki, które mają zostać wypłacone" - dodał szef niemieckiej dyplomacji.

Z kolei Rau ocenił, że "powiązanie środków budżetowych z praworządnością nie jest dobrym rozwiązaniem, w zasadzie utrudnia ono takie drożne i szybkie procedowanie zarówno budżetu, jak i instrumentu odbudowy". Dodał, że w opinii polskiego rządu rozporządzenie Komisji Europejskiej w tej kwestii jest sprzeczne z postanowieniami Rady Europejskiej z lipca br.

Jednocześnie szef polskiego MSZ oświadczył, że Polska jest gotowa mówić o praworządności, gdy zostaną zaproponowane takie same zasady dla wszystkich państw. "Jeśli mówimy o takim przeglądzie (praworządności) - według z góry ustalonych zasad, z zachowaniem traktatowej równości traktowania wszystkich państw - to jesteśmy gotowi do takiego przeglądu" - zadeklarował Rau.