Szefowie MSZ Rosji i Iranu chcą "ratować" porozumienie nuklearne z Iranem

Do ratowania międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem i powrotu do niego USA wezwali we wtorek w Moskwie szefowie dyplomacji Rosji - Siergiej Ławrow i Iranu - Dżawad Zarif. Szef irańskiego MSZ poinformował również, że Iran dopuścił do użytku rosyjską szczepionkę Sputnik V.

"Jednym ze szczególnie aktualnych tematów jest (znaczenie) uratowania (porozumienia nuklearnego z Iranem). Podobnie jak Iran, pragniemy powrotu do jego pełnej realizacji" - zaznaczył Ławrow.

"Mamy nadzieję (...), że USA wrócą do pełnego respektowania odpowiedniej rezolucji Rady Bezpieczeństwa (ONZ), stwarzając Iranowi warunki do wywiązywania się ze wszystkich swoich zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego" - relacjonuje słowa szefa rosyjskiej dyplomacji agencja AFP.

Zarif podkreśli konieczność jedności między Moskwą i Teheranem "w celu uratowania porozumienia przed ryzykiem i niebezpieczeństwami, które pojawiły się po opuszczeniu tej umowy przez USA".

Celem podpisanego w 2015 r. przez Iran, USA, Rosją, Chiny, Francję, Wielką Brytanię i Niemcy porozumienia było niedopuszczenie do rozwoju wojskowego programu nuklearnego w Iranie, w zamian za znoszenie nałożonych na to państwo międzynarodowych sankcji.

W 2018 r. prezydent Donald Trump jednostronnie wycofał USA z tej umowy i przywrócił sankcje na Iran. Od tego czasu władze w Teheranie odeszły od większości swoich zobowiązań zapisanych w porozumieniu. Iran na początku 2021 r. wznowił wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc., co jest niezgodne z umową.

Uznając, że polityka poprzedniego prezydenta wobec Iranu zakończyła się niepowodzeniem, nowy prezydent USA Joe Biden ogłosił zamiar powrotu USA do porozumienia - przypomina AFP. Biden wiązał jednak tę kwestię z uprzednim wywiązaniem się Iranu z zapisów umowy, Teheran domaga się, by najpierw zniesione zostały sankcje - dodaje agencja.

"Szczepionka (przeciwko Covid-19) Sputnik V została wczoraj zarejestrowana i przyjęta przez nasze władze medyczne" - ogłosił także podczas swojej wtorkowej wizyty w Moskwie szef irańskiej dyplomacji. "Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli ją kupić, a także rozpocząć wspólną produkcję" - uzupełnił.