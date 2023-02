Szefowie parlamentów V4 zadeklarowali pomoc dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję

Wyrażenie pełnego wsparcia dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy i potępienie inwazji zawiera deklaracja, którą przyjęli w piątek w Bratysławie szefowie parlamentów Polski, Węgier, Czech i Słowacji, czyli Grupy Wyszehradzkiej. Tematami rozmów były sytuacja w regionie, wojna na Ukrainie, ochrona strefy Schengen, a także kryzys energetyczny.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przewodniczyła polskiej delegacji; Polskę reprezentował także marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele parlamentów innych krajów V4 - Czech, Słowacji i Węgier: szef słowackiego parlamentu Boris Kollar, przewodniczący parlamentu Węgier Laszlo Koever, przewodnicząca Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Marketa Pekarova Adamova oraz przewodniczący Czeskiego Senatu Milosz Vystrczil.

Politycy rozmawiali m.in. o sytuacji bezpieczeństwa w regionie V4, aktualnej sytuacji w Ukrainie, nielegalnej migracji i ochronie strefy Schengen, a także o kryzysie energetycznym i jego rozwiązaniach na poziomie europejskim.

"Wszyscy postanowiliśmy potępić nielegalną i nieuzasadnioną agresję rosyjską na Ukrainę i wyrażamy pełne wsparcie dla terytorialnej integralności i niezależności Ukrainy. Uważamy, że konieczne jest udzielenie wsparcia finansowego, ekonomicznego, humanitarnego i zbrojnego Ukrainie" - powiedział Kollar po zakończeniu spotkania.

Jak podkreślił inne kraje, także państwa V4, mają obowiązek moralny, by wesprzeć Ukrainę. "Musimy to robić tak długo, jak będzie to potrzebne, ponieważ płacimy pieniędzmi i kosztami energii, ale Ukraińcy płacą swoim życiem i ponoszą największe ofiary" - dodał.

Marszałek Witek podkreślała z kolei, że format V4 udowodnił, że nadal jest potrzebny, pomimo różnic pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej. Mówiła, że za naszą granicą "mamy pełnoskalową wojnę, która determinuje wszystko". Podkreślała, że kraje V4 wiedzą, jak okupacja rosyjska może wyglądać i do czego prowadzić.

Marszałek Grodzki podkreślał, że Ukraina musi wygrać wojnę także dlatego, że w przeciwnym razie inne kraje naszego regionu nie mogą czuć się bezpiecznie.

Przewodniczący Vystrczil podkreślał natomiast m.in. konieczność dywersyfikacji źródeł energii.

Koever mówił z kolei, że kraje V4 powinny koncentrować się na tym, co je łączy, a nie co dzieli. Zaznaczył, że w V4 istnieją różnice zdań, także jeśli chodzi o pomoc Ukrainie.