Szefowie Rady Europejskiej i KE krytykują decyzję prezydenta USA o zakazie podróży (aktualizacja)

Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, Charles Michel i Ursula von der Leyen skrytykowali decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu wszystkich przyjazdów ze strefy Schengen do Stanów Zjednoczonych w związku z pandemią koronawirusa.

"Koronawirus to globalny kryzys, który nie ogranicza się do żadnego kontynentu i wymaga współpracy, a nie jednostronnych działań. Unia Europejska krytykuje fakt, że decyzja USA o zakazie podróży została podjęta jednostronnie i bez konsultacji" - napisali we wspólnym oświadczeniu.

Podkreślili też, że Unia Europejska podejmuje zdecydowane działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował w środę Trump w orędziu w sprawie koronawirusa, wygłoszonym w Gabinecie Owalnym. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.

W wystąpieniu Trump ocenił, że USA radzi sobie lepiej niż Europa w zwalczaniu koronawirusa. "Unia Europejska nie podjęła takich samych środków ostrożności i ograniczeń podróży z Chin i innych zapalnych miejsc", w rezultacie czego "znaczna część" ognisk koronawirusa w USA rozpoczęła się od podróżujących z Europy - zauważył.

Ogłoszone przez prezydenta środki to najpoważniejszy jak do tej pory krok władz USA w zwalczaniu pandemii - zauważają amerykańskie media. Ograniczenie podróży obejmuje Polskę.

Zakaz przyjazdu do USA z Europy nie dotyczy osób, dla których Stany Zjednoczone to miejsce stałego pobytu, oraz najbliższych członków rodzin obywateli USA - poinformowało amerykańskie ministerstwo bezpieczeństwa krajowego (DHS). Zakaz dotyczyć będzie większości osób bez amerykańskiego paszportu, którzy byli w strefie Schengen w ciągu ostatnich dwóch tygodni - sprecyzował resort.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył w środę, że sytuacja w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa może być już określana jako pandemia.

Oficjalny lekarz Kongresu USA Brian Monahan ocenił, że liczba zakażonych Covid-19 w Stanach Zjednoczonych wyniesie od 70 mln do 150 mln osób. Według cytowanych przez media w USA anonimowych uczestników spotkania z nim, lekarz miał ponadto stwierdzić, że ponad 80 proc. zakażonych wyjdzie z choroby bez uszczerbku na zdrowiu.

Dotychczas w Stanach Zjednoczonych zmarło 38 osób zakażonych koronawirusem. Przypadków zakażenia jest ponad 1200.

Z Brukseli Łukasz Osiński