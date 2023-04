Szefowie rządów Australii i Nowej Zelandii wezmą udział w lipcowym szczycie NATO w Wilnie

Premier Australii Anthony Albanese weźmie udział w szczycie NATO, który odbędzie się w lipcu - poinformowało biuro premiera w piątek, kilka dni po tym, gdy swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu potwierdził jego nowozelandzki odpowiednik Chris Hipkins.

Australia i Nowa Zelandia nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednak od dekad blisko współpracują z zachodnimi partnerami. Oba kraje uczestniczyły w ubiegłym roku w szczycie NATO w Hiszpanii.

W tym roku zgromadzenie NATO odbędzie się w Wilnie.

Albanese przekazał w wydanym oświadczeniu, że Australia współdzieli z członkami Sojuszu "zaangażowanie we wspieranie demokracji, pokoju i bezpieczeństwa oraz podtrzymywnaniu rządów prawa".

W kwietniu nowym, 31. członkiem NATO stała się Finlandia, co agencja Reutera określiła jako "historyczną zmianę polityczną", zwracając uwagę na to, że tym samym granica Sojuszu z Rosją wydłużyła się dwukrotnie. Sąsiednia Szwecja również złożyła wniosek o dołączenie do organizacji.

"Obecność premiera (Albanese) będzie ważną okazją do wzmocnienia poparcia Australii dla światowych norm, zademonstrowania solidarności w odpowiedzi na nielegalną i niemoralną inwazję Rosji na Ukrainę i do podjęcia działań na rzecz ekonomicznych, klimatycznych i handlowych celów Australii" - dodano w oświadczeniu biura premiera.

Australia, jeden z największych krajów wspierających Ukrainę wśród państw Zachodu, które nie są w NATO, przekazuje Kijowowi sprzęt wojskowy oraz wprowadza liczne sankcje przeciwko rosyjskim podmiotom.