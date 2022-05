Szejk, który ma odmienić oblicze Emiratów

Po śmierci prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Chalifa ibn Zajeda al-Nahajjana nowym władcą kraju został książę koronny, szejk Abu Zabi, Muhammad ibn Zajed an-Nahajjan. Nowy prezydent staje przed wyzwaniami przygotowania kraju do post-naftowej ery, ale również określenia jego pozycji na geopolitycznej scenie, na której mamy do czynienia z nowym rozdaniem po wybuchu wojny w Ukrainie.

Szejk Muhammad od lat de facto sprawował władzę w kraju - po tym, jak jego brat podupadł na zdrowiu po udarze mózgu.

Książę, jako wojskowy, wzmocnił nie tylko potęgę militarną kraju, ale przede wszystkim postanowił przygotować Zjednoczone Emiraty Arabskie na nowe czasy bez ropy naftowej.

- Stały dobrobyt ZEA będzie zależał od dobrze zdywersyfikowanej gospodarki - podkreśla szejk Muhammad ibn Zajed an-Nahajjan, który został właśnie powołany na prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

61-letni MbZ - bo tak w skrócie Emiratczycy nazywają nowego prezydenta - jest synem Zajida ibn Sultana an-Nahajjana, pierwszego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i bratem drugiego prezydenta Chalify ibn Zajida an-Nahajjana, który zmarł w piątek.

Kim jest nowy prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Szejk MbZ urodził się w Al Ain w 1961 r. Był to czas nie tylko kształtowania się państwowości ZEA, ale także budowy naftowej potęgi Abu Zabi. To wtedy emirat odkrył potężne złoża ropy szacowane na 92 mld baryłek.

Gdy Abu Zabi stawało się częścią ZEA w 1971 r., szejk MbZ miał 10 lat. Jego ojciec został pierwszym prezydentem nowego kraju, a jego syn coraz częściej znajdował się w centrum uwagi opinii publicznej.

W 1979 roku szejk ukończył prestiżową akademię wojskową Sandhurst w Wielkiej Brytanii i po powrocie do kraju związał się z armią.

Po śmierci ojca jego udział w życiu publicznym ZEA znacznie się zwiększył. Gdy w 2004 r. nowym prezydentem stał się jego brat, Chalif ibn Zajed an-Nahajjan, szejk Muhammad został księciem koronnym i zastępcą dowódcy sił zbrojnych ZEA. Pełnił również funkcję doradcy emira Abu Zabi ds. bezpieczeństwa oraz zasiadał w Najwyższej Radzie Naftowej, która sprawuje jurysdykcję nad całym sektorem naftowym ZEA.

W ten sposób ów szejk od lat ma już wpływ na kierunki rozwoju Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Druga gospodarka arabskiego świata

Książę, jako wojskowy, wzmocnił nie tylko potęgę militarną kraju, ale przede wszystkim postanowił przygotować Emiraty na nowe czasy bez ropy naftowej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są drugą co do wielkości gospodarką w świecie arabskim (po Arabii Saudyjskiej), bogactwo czerpią wciąż z dochodów pochodzących z wydobycia ropy naftowej i gazu. Państwo posiada siódme największe z dostępnych zasobów ropy naftowej i gazu na świecie. Zasoby szacuje się na 97,8 milionów baryłek i ponad 6 bilionów metrów sześciennych gazu, co stanowi kolejno 4 proc. i 3,5 proc. dostępnych zasobów światowych.

Władcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich są jednak świadomi przemian w światowej gospodarce, które zmierzają w kierunku rezygnacji z tradycyjnych paliw kopalnych. Zgodnie z przyjętą w 2010 r. strategią Vision 2021, Emiraty do roku 2030 chcą się uniezależnić od koniunktury na światowym rynku ropy naftowej oraz oprzeć strukturę gospodarczo-społeczną państwa na dynamicznych gałęziach działających prorozwojowo: nowoczesnym przemyśle przetwórczym, wykorzystującym własne zasoby energetyczne i surowcowe (petrochemia, hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł materiałów budowlanych) oraz szeroko rozumianych usługach (hotelarstwo, turystyka, transport morski i lotniczy, usługi finansowe), zdolnych do konkurowania na skalę międzynarodową.

Rozstanie z ropą

- Za 50 lat, kiedy być może wydobędziemy ostatnią baryłkę ropy, czy będziemy smutni? - pytał w 2015 r. podczas rządowego szczytu w Dubaju szejk Muhammad. - Jeśli dziś zainwestujemy we właściwe sektory, mogę powiedzieć, że w tym momencie będziemy świętować - dodał, podkreślając, że stały dobrobyt ZEA będzie zależał od dobrze zdywersyfikowanej gospodarki.

Od tego czasu jego misją jest przygotowanie kraju do post-naftowej ery poprzez inwestycje i rozwój gospodarki w nowych kierunkach. Z oficjalnych szacunków wynika, że handel zagraniczny ZEA niezwiązany z ropą naftową wzrósł w 2021 r. o 11 proc. w porównaniu do przedcovidowego 2019 r.

Dywersyfikacja gospodarki opiera się głównie na przyciąganiu innowacyjnych inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości, w tym start-upów. Kraj inwestuje również w inne źródła energii, budując elektrownię jądrową w Al Barakah i rozwijając technologie wodorowe.

Wszystko po to, by stać się do 2050 r. państwem o zerowej emisji netto. W realizacji tego celu pomóc mają nowe inwestycje o wartości 600 miliardów dirhamów w czyste i odnawialne źródła energii w ciągu najbliższych trzech dekad. Do połowy stulecia ZEA zamierzają podwoić udział czystej energii w swoim koszyku energetycznym do 50 procent.

Zjednoczone Emiraty Arabskie planują też w ciągu najbliższych 10 lat zwiększyć udział sektora przemysłowego w produkcie krajowym brutto, aby stworzyć miejsca pracy i przyciągnąć inwestycje. W zeszłym roku ogłoszono program "Operacja 300 mld", którego celem jest ponad dwukrotne zwiększenie udziału sektora przemysłowego w produkcji gospodarczej - do 300 mld dirhamów do 2031 roku, ze 133 mld w marcu 2021 r. W ciągu najbliższej dekady ma on także wesprzeć 13 500 małych i średnich przedsiębiorstw.

ZEA uruchomiły również program "In-Country Value" (ICV), który ma na celu pobudzenie rozwoju przemysłu w kraju poprzez przekierowanie do 2031 roku 50 proc. wydatków rządowych na zamówienia i kontrakty przetargowe do gospodarki krajowej.

W ubiegłym roku uruchomiono również program Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Inicjatywa ta, znana jako "UAE Industry 4.0", ma pomóc producentom w zaadaptowaniu technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka i Internet Rzeczy.

Oczywiście odchodzenie od ropy naftowej i dywersyfikacja gospodarki nie zakładają pogrzebania dotychczasowych osiągnięć przemysłu naftowego w kraju. Państwowy koncern naftowy - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) - w którego radzie nadzorczej zasiada sam szejk Muhammad ibn Zajed an-Nahajjan, chce zwiększyć produkcję ropy naftowej do 5 mln baryłek dziennie do 2030 r. Celem jest przekształcenie tego giganta naftowego w wydajną firmę, obecną także w nowych gałęziach przemysłu, w tym petrochemicznego.

- ADNOC stawia na innowacje i wydajność w sektorze energetycznym, pozostając kluczowym filarem sukcesu gospodarczego naszego kraju - mówił w ubiegłym roku szejk.

Nowe rozdanie na globalnej scenie

Sam fakt, jak szybko został wybrany nowy prezydent ZEA, świadczy o jego pozycji we wszystkich wchodzących w skład tego państwa emiratach. Federalna Rada Najwyższa, zrzeszająca władców siedmiu emiratów, miała 30 dni na wybranie nowego prezydenta, ale uczyniła to już następnego dnia po śmierci przywódcy kraju.

"Gratulujemy mu i ślubujemy mu wierność, podobnie jak nasz naród. Cały kraj będzie podlegać jego przywództwu, ku chwale" - napisał na Twitterze premier ZEA, szejk Muhammed ibn Raszid al-Maktum, władca Dubaju.

