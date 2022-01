Sześć krajów wezwało Koreę Płn. do powstrzymania się od dalszych działań destabilizujących

Stany Zjednoczone, Albania, Francja, Irlandia, Japonia i Wielka Brytania wezwały w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu Koreę Północną do "powstrzymania się od dalszych działań destabilizujących". To reakcja sześciu krajów na zeszłotygodniową próbę rakietową Pjongjangu, w czasie której przetestowano pocisk hipersoniczny.

"Wzywamy Koreę Północną do powstrzymania się od dalszych działań destabilizujących, porzucenia zakazanej broni masowego rażenia i programów pocisków balistycznych oraz zaangażowania się w konstruktywny dialog na rzecz naszego wspólnego celu, jakim jest całkowita denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego" - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

"Działania te zwiększają ryzyko błędu i eskalacji oraz stanowią istotne zagrożenie dla stabilności w regionie" - dodała, czytając wspólny tekst sześciu krajów przed rozpoczęciem zamkniętego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w sprawie ostatniej próby rakietowej północnokoreańskiego reżimu.

"To Korea Północna musi teraz wybrać dialog i pokój, a nie swój nielegalny i groźny program zbrojeniowy" - mówiła amerykańska ambasadorka.

"Każdy wystrzelony pocisk służy nie tylko rozwojowi możliwości Korei Północnej, ale także rozszerzeniu asortymentu broni dostępnej na eksport dla jej klientów i nielegalnych handlarzy bronią na całym świecie" - dodała.

O zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w sprawie Korei Płn. wniosło pięć krajów: USA, Albania, Francja, Wielka Brytania i Irlandia.

W czwartek oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA poinformowała, że Pjongjang dokonał próbnego odpalenia "rakiety hipersonicznej", które zakończyło się pomyślnie, a pocisk uderzył w planowany cel odległy o ok. 700 km.