Szkocki minister: przyjechałem do Warszawy, by podziękować Polakom za to, co robią dla Ukraińców

Przyjechałem do Warszawy, by podziękować Polakom za to, co robią dla uchodźców z Ukrainy i rozmawiać o tym, jak możemy dalej współpracować, by nieść pomoc i okazywać solidarność ofiarom potwornej inwazji Putina - powiedział w rozmowie z PAP Neil Gray, minister rządu Szkocji odpowiedzialny za wspieranie ukraińskich uchodźców.

Gray we wtorek i środę odwiedza Polskę.

"To, jak polskie społeczeństwo otworzyło swoje domy i serca dla ludzi z Ukrainy jest inspirujące. Oczywiście większość z Ukraińców, którzy uciekli za granicę przybyło do Polski. Jedną z rzeczy, którą udało mi się dzisiaj przekazać zarówno przedstawicielom rządu, jak i władz samorządowych, były podziękowania dla Polaków za to, co robią, by pomóc Ukraińcom" - zaznaczył Gray.

Jestem bardzo zadowolony z wtorkowych rozmów z wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem, a także spotkania z przedstawicielami warszawskiego samorządu - relacjonował szkocki minister.

Dodał, że rozmowy w Warszawie pozwoliły mu lepiej zrozumieć, jak Polska reaguje na bardzo poważny kryzys humanitarny wywołany inwazją Rosji na Ukrainę. "Dzięki tym spotkaniom, my jako strona szkocka, możemy lepiej zrozumieć sytuację, uczyć się na polskich doświadczeniach i zaoferować naszą pomoc i solidarność zarówno ukraińskim uchodźcom, jak i polskim władzom i społeczeństwu" - podkreślił Gray.

"Bardzo mi zależy, by było jasne, że będziemy trwać w tej solidarności i dalej współpracować - zaznaczył.

Minister spotkał się też z organizacjami charytatywnymi, które są wspierane finansowo przez szkocki rząd - Czerwonym Krzyżem, Caritasem i UNICEF-em. Jestem bardzo wdzięczny za okazaną mi gościnność i przekazane informacje, to pozwoliło zobaczyć na co wydawane są te pieniądze, jakie prace wykonano - uzupełnił rozmówca PAP. Dodał, że te doświadczenia będą też pomocne w organizowaniu wsparcia dla Ukraińców w jego kraju.

Zapewnienie bezpiecznego schronienia uchodźcom z Ukrainy, którzy dotarli do Szkocji jest teraz jednym z najważniejszych zadań rządu - zauważył Gray. Ukraińscy uchodźcy na to zasługują, musimy odpowiednio przyjąć ludzi, którzy "cierpią z powodu niewyobrażalnych traum, którzy musieli uchodzić przed wojną i potworną, nielegalną inwazją Putina" - podkreślił.

Nie jest to tylko stanowisko rządu, ale także partii opozycyjnych i organizacji pozarządowych, szkockie społeczeństwo jest w tej sprawie zjednoczone i chce nieść pomoc w miarę swoich możliwości, jako odpowiedzialna część ludzkości - powiedział minister.

Gray zaznaczył, że do tej pory do Szkocji dotarło blisko 4 tys. ukraińskich uchodźców, a w sumie blisko 11 tys. otrzymało brytyjskie wizy sponsorowane przez szkockich obywateli lub instytucje. Jak wyjaśnił, za politykę imigracyjną całej Wielkiej Brytanii odpowiedzialny jest rząd w Londynie, który - w przeciwieństwie do państw UE - wymaga od uchodźców z Ukrainy wcześniejszego wyrobienia wizy. Program został ułatwiony przez możliwość sponsorowania wizy przez dobrowolnie zgłaszających się ochotników lub instytucje, które zobowiązują się do pomocy przyjmowanym przez siebie uchodźcom.

By jeszcze usprawnić ten proces, rząd w Edynburgu sam występuje w roli sponsora wiz, dzięki czemu uchodźcy mogą przybywać do Szkocji znacznie szybciej, niż gdyby zapraszały je osoby prywatne - mówi Gray. Później lokalna administracja kontaktuje uciekinierów z Ukrainy z chętnymi do ich goszczenia Szkotami, a ponieważ cały proces jest kontrolowany, jest to procedura nie tylko sprawniejsza, ale i bezpieczniejsza, o czym nie można zapominać, bo większość uchodźców to kobiety i dzieci - wyjaśnił.

Tuż po przyjeździe niektórzy z nich najpierw mieszkają w hotelach, ale naszym celem jest znalezienie dla nich miejsc, w których mogliby zatrzymać się na dłużej - tłumaczy minister, który w szkockim rządzie odpowiada również za sprawy europejskie i rozwój międzynarodowy.

Pytany o szersze spojrzenie na toczącą się na Ukrainie wojnę Gray odpowiedział: To teraz odpowiedzialność wszystkich europejskich narodów - robić wszystko co możliwe, by wspierać i trwać w solidarności z rządem Ukrainy oraz jak się da izolować Putina i starać się wymusić zakończenie wojny.

Dodał, że z perspektywy humanitarnej należy zagwarantować, poprzez wspólne działania kontynentu, ale i każdego pojedynczego kraju, wsparcie dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu wojny.

W środę Gray kontynuuje swoją wizytę w Krakowie, gdzie zaplanowano spotkania z władzami lokalnymi, a także wspieranymi przez Szkocję organizacjami pomocowymi. Minister ma odwiedzić m.in. przeznaczone dla dzieci i rodzin punkty pomocy Blue Dot, które działają pod opieką UNICEF-u. To dla mnie ważne, by spotkać się z naszymi partnerami z sektora pozarządowego i pomocowego, którzy organizują pomoc tutaj na miejscu, to pozwoli lepiej zrozumieć ich potrzeby - tłumaczy.

Jerzy Adamiak