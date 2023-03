Szopy pracze w Wuchan mogą być współodpowiedzialne za wybuch pandemii

Doradcy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wezwali w sobotę Chiny do wydania wszystkich informacji związanych z genezą pandemii koronawirusa po tym, jak pojawiły się informacje, że na targowisku w Wuchan były obecne szopy pracze i mogły również zostać zarażone koronawirusem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Nadal wzywamy Chiny do przejrzystości w udostępnianiu danych, a także do przeprowadzenia niezbędnych dochodzeń i podzielenia się wynikami" - powiedział w piątek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nowe sekwencje koronawirusa, jak również dodatkowe dane genetyczne oparte na próbkach pobranych z targu żywych zwierząt w Wuhan w Chinach w 2020 r. zostały umieszczone w bazie danych GISAID przez chińskich naukowców na początku tego roku, umożliwiając ich przeglądanie przez badaczy z innych krajów - poinformowała Naukowa Grupa Doradcza WHO ds. Pochodzenia Nowych Patogenów (SAGO), którą cytuje agencja Reutera.

Dane te sugerują, że szopy pracze były obecne na rynku i mogły również zostać zarażone koronawirusem, dostarczając nowego tropu w łańcuchu przenoszenia choroby, która ostatecznie dotarła do ludzi.

Reuters pisze, że dostęp do tych informacji został następnie ograniczony "najwyraźniej w celu umożliwienia dalszych aktualizacji danych" przez Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

"Te dane nie dają ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jak rozpoczęła się pandemia, ale każdy fragment danych jest istotny w przybliżaniu nas do tej odpowiedzi" - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus i dodał: "te dane mogły - i powinny były - być udostępnione trzy lata temu".