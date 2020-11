Sztab Bidena przekonany o wygranej, sztab Trumpa nie składa broni

Sztab Demokraty Joe Bidena jest przekonany o jego wygranej w wyborach; ocenia, że wszystko wskazuje na jego zwycięstwo w Wisconsin, Michigan, a szanse są w Pensylwanii oraz Georgii. Sztab Donalda Trumpa twierdzi, że prezydent nie złożył jeszcze broni w tych stanach.

Po pełnej emocji i zwrotów akcji nocy wyborczej w sztabie Demokratów panuje optymizm. "Joe Biden jest na drodze do wygrania wyborów i będzie kolejnym prezydentem USA" - ogłosiła w środę dyrektorka kampanii Demokraty Jennifer O'Malley.

"Liczby są po naszej stronie, wygraliśmy" - zapewnia źródło PAP w sztabie Bidena. Podkreśla, że z analizy pozostałych do przeliczenia głosów wynika, że utrzymana zostanie przewaga byłego wiceprezydenta w Wisconsin i Michigan.

Źródło twierdzi, że wyborczy scenariusz był zgodny z wewnętrznymi badaniami kampanii, w której nie przewidywano wielkiej "niebieskiej fali" (niebieski to kolor Partii Demokratycznej), o której spekulowały niektóre media. Zaskoczeniem jest jednak wyraźna wygrana Trumpa na Florydzie, spowodowana wzrostem poparcia dla niego u Latynosów.

Szef kampanii Trumpa Bill Stepien oświadczył w środę, że Republikanie mogą jeszcze zwyciężyć m.in. Wisconsin, Michigan, Nevadzie oraz Georgii. W kontekście pierwszego z tych stanów mówił o ponownym przeliczeniu głosów.

"Jeśli przeliczymy wszystkie legalne głosy, to prezydent zwycięży" - powiedział w krótkiej rozmowie z dziennikarzami, podczas której nie odpowiadał na pytania.

Wcześniej w nocy z wtorku na środę Trump stwierdził w Białym Domu, że "głosowanie powinno się zakończyć". Lokale wyborcze w USA były wtedy już zamknięte, a komentatorzy interpretowali te słowa jako wezwanie do wstrzymania liczenia głosów, do czego prezydent nie ma władzy.

Gubernator zapewniającej 20 głosów elektorskich Pensylwanii, Tom Wolf, ocenił w środę, że w jego stanie około 3 milionów głosów nadesłanych pocztą wciąż podlega liczeniu. Prawdopodobne, że będzie trwało to tak długo, że „nawet dzisiaj możemy nie poznać wyników” - powiedział.



Stan jest kluczowy dla obu kandydatów na prezydenta do zdobycia 270 głosów elektorskich niezbędnych do wygranej - pisze portal CNN, dodając, że Pensylwania jest jednym z dziewięciu stanów, w których stacja nie przewidziała jeszcze zwycięzcy.



"Najważniejsze jest to, abyśmy mieli dokładne wyniki. Nawet jeśli zajmie to trochę więcej czasu niż zazwyczaj" - przekazał Wolf na konferencji prasowej.



"Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wyniki były uczciwe i każdy głos został policzony" - zapewnił.



Sekretarz stanu Pensylwania Kathy Boockvar poinformowała, że stan zbliża się do 50 proc. zliczonych głosów oddanych korespondencyjnie i również obiecała, że każdy z nich zostanie policzony przed ogłoszeniem wyników.



"Zostały jeszcze miliony głosów do policzenia" - powiedziała dziennikarzom, zaznaczając, że w tym roku jest 10 razy więcej głosów oddanych w ten sposób niż w 2016 roku.



W Pensylwanii do piątku przyjmowane będą głosy wysłane drogą pocztową, o ile będą miały stempel z datą wcześniejszą niż wtorkowa.