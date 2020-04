Szwajcaria: Bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 900

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Szwajcarii od poniedziałku o 15, do 900, a osób zakażonych o 254, do 25 834 - poinformował we wtorek szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

BAG podał, że Szwajcaria ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników występowania koronawirusa, wynoszący 283 potwierdzone przypadki na 100 tys. mieszkańców.

Według BAG, połowa zmarłych w Szwajcarii nosicieli koronawirusa ma 84 lata lub więcej, a na osoby poniżej 60. roku życia przypada tylko nieznaczna część zgonów.