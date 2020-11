Szwajcaria: Blisko 5 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W ciągu doby do środy rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano urzędowo 4876 kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem, co podwyższyło do 309 469 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Ponad połowę tych infekcji - a dokładnie 165 134 - odnotowano na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. Ogólny wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 3579,84 na 100 tys. mieszkańców.

W ciągu ubiegłej doby zarejestrowano urzędowo kolejnych 100 zgonów osób zainfekowanych koronawirusem, co zwiększyło ich łączną liczbę do 4030. W ciągu ubiegłych czterech tygodni zmarło 1963 zakażonych.

Podkreślić należy, że podawane liczby zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby zakażeń i zgonów nie odzwierciedlają w pełni faktycznej sytuacji. I tak spośród odnotowanych w środowym dziennym raporcie nowych infekcji znacznie mniej niż połowa została wykryta przez ubiegłe 24 godziny, a w przypadku zgonów dysproporcja ta była jeszcze większa.

Bliższa analiza publikowanych i weryfikowanych następnie przez BAG danych wskazuje na powolne słabnięcie drugiej fali pandemii. Systematyczny spadek rzeczywistej liczby nowych infekcji utrzymuje się od dwóch tygodni, natomiast w przypadku zgonów odwrócenie trendu miało miejsce tydzień temu.