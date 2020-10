Szwajcaria: Blisko 9 tys. przypadków zakażenia koronawirusem przez ubiegłe 3 dni

Przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii potwierdzono laboratoryjnie 8705 nowych przypadków koronawirusa - poinformował w swym publikowanym w każdym dniu roboczym komunikacie sytuacyjnym szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Tydzień wcześniej - to znaczy przez trzy doby do 12 października rano - przypadków takich było 4057, czyli ponad dwa razy mniej. Od początku pandemii zarejestrowano w Szwajcarii łącznie 82 932 wykrytych infekcji, co daje wskaźnik 970,6 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Przez ostatnie trzy doby 14 zakażonych osób zmarło, zwiększając łączną liczbę powiązanych z pandemią zgonów do 1836 czyli do 21,5 na 100 tys. mieszkańców Szwajcarii. Tydzień wcześniej odnotowano tylko siedem zgonów.

Uwzględniając również Liechtenstein, przez ubiegłe trzy doby do szpitali przyjęto 171 kolejnych zakażonych osób, czego efektem był wzrost liczby dokonanych od początku pandemii hospitalizacji do 5447. W Liechtensteinie odnotowano dotąd 227 przypadków infekcji koronawirusowej (w tym 32 w ciągu ostatnich trzech dni) i jeden zgon.

Na swym nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Szwajcarii postanowił wprowadzić od poniedziałku w całym państwie dodatkowe restrykcje w celu wyhamowania niepokojącego już tempa szerzenia się koronawirusa. Obejmują one między innymi zakaz spontanicznego gromadzenia się na terenach publicznych więcej niż 15 osób oraz rozciągnięcie obowiązku noszenia maseczek również na publicznie dostępne zamknięte pomieszczenia, jak też na porty lotnicze, dworce kolejowe oraz przystanki tramwajowe i autobusowe.

Konsumpcja w lokalach gastronomicznych może się obecnie odbywać tylko na siedząco - i to obojętnie, czy pod dachem, czy na wolnym powietrzu. To samo dotyczy prywatnych imprez z udziałem ponad 15 osób. W przypadku, jeśli impreza taka gromadzi ponad 100 ludzi, wolno ją urządzić tylko na publicznie dostępnym terenie.