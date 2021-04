Szwajcaria: Część francuskojęzyczna bardziej sceptyczna wobec szczepionek przeciw Covid-19

Mieszkańcy francuskojęzycznej części Szwajcarii (kantony zachodnie) są bardziej sceptyczni wobec szczepień przeciwko Covid-19 niż niemieckojęzycznych kantonów - wynika z badania przeprowadzonego przez szwajcarski instytut badań Sotomo Research Institute.

Raport wykazał, że 20 proc. mieszkańców kantonów francuskojęzycznych sprzeciwia się szczepieniom. Głównie dlatego, że nie wierzą oni w skuteczność oraz bezpieczeństwo preparatów. Dla porównania w reszcie kraju liczba przeciwników szczepień przeciwko Covid-19 utrzymuje się na poziomie 10 proc.

"Jest to o tyle niezwykłe, że zazwyczaj we francuskiej części Szwajcarii był pozytywny stosunek do innego rodzaju szczepień. Świadczy o tym odsetek szczepień przeciwko grypie, ponadto to tutaj zaszczepiono największy odsetek personelu szpitalnego przeciwko grypie" - napisano w raporcie.

Serwis The Local podał, powołując się na raport, że populacja Szwajcarii preferuje szczepionki przeciwko Covid-19 oparte na technologii mRNA, którą wykorzystano do produkcji preparatów firmy Moderna oraz Pfizer/BionTech. Większość respondentów chciałaby mieć możliwość wyboru szczepionki, co obecnie jest niemożliwe w tym kraju.