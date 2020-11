Szwajcaria: Dane wskazują na słabnięcie drugiej fali epidemii koronawirusa

Przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano 8782 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki nosicielstwa koronawirusa, co zwiększyło do 327 072 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii dnia 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Ogólny wskaźnik zakażeń wzrósł do 3783,46 na 100 tys. mieszkańców. Mniej niż połowa wszystkich nowych infekcji - a dokładnie 146 625 - przypada na ostatnie cztery tygodnie. Raporty BAG publikowane są w każdym dniu roboczym.

Przez ubiegłe trzy dni wśród zakażonych koronawirusem odnotowano urzędowo 195 zgonów. Łącznie zmarło już 4445 zainfekowanych osób, w tym 2104 w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Z włączonych do poniedziałkowego raportu nowych infekcji około jedna trzecia, to efekt badania próbek pobranych jeszcze przed piątkiem rano - w najwcześniejszym przypadku 9 listopada. Mniej więcej taka sama jest w nim proporcja zgonów osób, które faktycznie zmarły co najmniej trzy doby temu.

Kolejne weryfikacje starszych niż kilka dni raportów BAG nie wprowadzają już do nich większych zmian. Dane z ubiegłych czterech tygodni wskazują, że druga fala epidemii powoli słabnie - dzienna liczba nowych infekcji od początku miesiąca systematycznie spada, zaś w przypadku zgonów ich kulminacja miała miejsce w dniach 12 i 18 listopada, kiedy to zmarło po ponad 100 osób.