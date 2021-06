Szwajcaria: Delegacje USA i Rosji będą miały dokładnie tyle samo miejsca w willi La Grange

Ani centymetra więcej, ani centymetra mniej - strona amerykańska i rosyjska będą miały do dyspozycji taką samą liczbę pokoi i metrów kwadratowych w okazałej willi La Grange w Genewie, gdzie w środę odbędzie się pierwszy szczyt prezydentów USA Joe Bidena i Rosji Władimira Putina - pisze AFP.

"Na szczęście willa jest idealnie symetryczna. Dzięki temu każdy może mieć dokładnie taką samą liczbę pokoi i taką samą liczbę metrów kwadratowych" - wyjaśniła szwajcarskiemu radiu publicznemu RTS zastępczyni szefa protokołu kantonu Genewa, Marion Bordier Bueschi, cytowana przez AFP. "To zaleta tej willi" - dodała.

Choć najtrudniejsza część przygotowań została już wykonana, "wewnątrz willi wciąż jest kilka nierozwiązanych kwestii" - przyznała Bordier Bueschi. "Myślę, że to będzie rozwiązywane do ostatniej chwili" - dodała.

Wyjaśniła, że "nie ma nic ekstrawaganckiego" w prośbach o "wyposażenie, przerwy na kawę, słuchawki na spotkanie, drobne szczegóły". Ale każdy dodatkowy wniosek jest ni mniej ni więcej, tylko prawdziwymi negocjacjami między stronami - zauważa agencja AFP.

Chodzi o to, "aby obie delegacje przedyskutowały i uzgodniły porozumienie, a następnie je zastosowały. Ale to prawda, że mam prośby od jednej lub drugiej delegacji (...), których nie mogę załatwić, jeśli nie są one zatwierdzone przez tę drugą (stronę)" - zauważyła genewska urzędniczka.

Oczekuje się, że rozmowy Biden-Putin potrwają od czterech do pięciu godzin, ale przywódcy nie planują wspólnego posiłku. Niemniej oddalona o kilkadziesiąt metrów od willi restauracja w Parc des Eaux-Vives przygotuje "drobne rzeczy do jedzenia, kawę, herbatę, wodę" - pisze AFP.

Jak podały delegacje, na które powołuje się agencja dpa, obaj przywódcy jeszcze w środę wylecą do swoich krajów.