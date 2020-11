Szwajcaria: Dobowe liczby nowych zakażeń koronawirusem powoli spadają

W ciągu doby do czwartku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano urzędowo 4509 kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło do 313 978 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Nieco ponad połowa tych infekcji - a dokładnie 160 298 - przypada na okres ostatnich czterech tygodni. Ogólny wskaźnik zakażeń wzrósł w czwartek do 3632 na 100 tys. mieszkańców.

W ciągu ubiegłej doby władze sanitarne zarejestrowały 79 kolejnych zgonów wśród osób zainfekowanych koronawirusem, a łącznie zmarło ich już 4109. W ciągu ubiegłych czterech tygodni odnotowano 1997 zgonów.

Faktyczne liczby przypadających na kolejne doby nowych zakażeń i zgonów da się zweryfikować dopiero po pewnym czasie. Spośród oficjalnie odnotowanych w środowym dziennym raporcie nowych infekcji tylko mniej niż połowa została wykryta przez ubiegłe 24 godziny, a najwcześniejsza z nich jeszcze 3 listopada. Natomiast ponad połowa uwzględnionych w nim zgonów wydarzyła się w rzeczywistości na przestrzeni doby do środy rano.

Tym niemniej weryfikacje raportów starszych niż trzy dni nie wnoszą już do nich większych zmian. Uaktualniana statystyka BAG wskazuje, że infekcje drugiej fali pandemii osiągnęły swe maksimum 3 listopada i od tego czasu ich liczba praktycznie nieprzerwanie spada, choć w powolnym tempie. W przypadku zgonów punkt kulminacyjny wystąpił 12 listopada, kiedy to zmarło sto zakażonych osób.