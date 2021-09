Szwajcaria: Firma słynąca z bezpiecznych zaszyfrowanych wiadomości e-mail przekazała dane użytkownika policji

Szwajcarska firma ProtonMail oferująca usługę szyfrowania wiadomości e-mail przekazała policji dane jednego z użytkowników - podało BBC.

ProtonMail reklamuje się jako firma, która pozwala użytkownikom mieć "kontrolę" nad przetwarzaniem ich danych osobowych. Na jej witrynie napisano, że wiadomości e-mail "nie mogą być udostępniane stronom trzecim". Zapewniano też, że dane IP, które można połączyć z anonimowym kontem nie są przechowywane. Ten ostatni wpis został usunięty.

Przedstawiciele ProtonMail wyznali, że zostali prawnie zobowiązani do zbierania danych z konta powiązanych z "aktywistą na rzecz klimatu" aresztowanym przez francuską policję. Wytłumaczyli też, że usunęli wpis ze strony internetowej ProtonMail, ponieważ weryfikują swoje obowiązki "w przypadkach ścigania karnego" i przepraszają, jeśli "nie było to jasne". Zaznaczono, że obecna polityka prywatności firmy opiera się na zasadzie, że "jeśli złamiesz szwajcarskie prawo, ProtonMail może być prawnie zmuszony do zarejestrowania twojego adresu IP w ramach śledztwa kryminalnego".

Firma miała nie wiedzieć, że docelowy użytkownik był aktywistą na rzecz klimatu.