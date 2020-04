Szwajcaria: Już 785 zgonów osób zarażonych koronawirusem

W Szwajcarii zmarło dotąd 785 osób zarażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek szwajcarska agencja prasowa Keystone-SDA powołując się na dane od władz poszczególnych kantonów. W porównaniu z poniedziałkiem jest to o 39 zgonów więcej.

Natomiast według wtorkowego komunikatu Federalnego Urzędu Zdrowia (BAG), liczba ofiar śmiertelnych wśród nosicieli koronawirusa wzrosła w ciągu ostatniej doby o 57, do łącznie 641. Podstawą bilansów statystycznych tego rządowego organu są informacje przekazywane przez lekarzy oraz przez laboratoria.

Według BAG, zakażenie koronawirusem wykryto już u 22 242 osób, w tym u 590 w ciągu ostatniej doby. Daje to jeden z najwyższych w Europie wskaźników 259 zainfekowanych na 100 tys. mieszkańców. Lokalnie wskaźnik ten jest najwyższy w graniczącym z Włochami kantonie Ticino (731) oraz w kantonach Genewa (690,3), Vaud (547) i Bazylea-miasto (484,7).

Co najmniej 2537 nosicieli w wieku od poniżej roku do 101 lat hospitalizowano, z czego 43 proc. już z zapaleniem płuc. Połowa przyjętych do szpitali miała więcej niż 71 lat.

Spośród 2191 hospitalizowanych, co do których zebrano pełne dane, 87 proc. cierpiało na co najmniej jedno schorzenie towarzyszące. Najczęściej były to nadciśnienie (u 52 proc.), zaburzenia układu krążenia (u 31 proc.) i cukrzyca (u 23 proc.).

Jak podał BAG, spośród łącznie 641 zmarłych 62 proc. to mężczyźni, a 38 proc. to kobiety. W przypadku wszystkich osób hospitalizowanych proporcja ta jest niemal taka sama, wynosząc 61 do 39 proc. Odnotowane zgony dotyczą osób w wieku od 32 do 101 lat, połowa nich była starsza niż 83 lata.

98 proc. spośród 620 zmarłych, co do których zebrano pełne dane, miało co najmniej jedno schorzenie towarzyszące. Najczęściej występowały nadciśnienie (u 66 proc.), zaburzenia krążeniowe (u 56 proc.) i cukrzyca (u 28 proc.). Ogólnoszwajcarski wskaźnik śmiertelności związanej z infekcją koronawirusową wynosi 75 zgonów na milion mieszkańców.