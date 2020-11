Szwajcaria: Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 200 tys.

W ciągu doby do czwartku rano w Szwajcarii zarejestrowano 10 098 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków nosicielstwa koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 201 801 - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Połowę z wszystkich infekcji - a dokładnie 100 065 - odnotowano w ciągu 14 ubiegłych dni.

Minionej doby w Szwajcarii zmarły kolejne 62 zainfekowane koronawirusem osoby. Całkowita liczba zgonów wśród zakażonych wzrosła tym samym do 2334, z czego 446 - czyli blisko jedna piąta - dotyczy ostatnich dwóch tygodni.

W Szwajcarii oraz w sąsiednim Liechtensteinie, gdzie zarejestrowano dotąd 703 przypadki infekcji i trzy związane z nią zgony (w tym dwa przez ubiegłe dwa tygodnie), leczeniem szpitalnym objęto w ciągu ostatniej doby kolejnych 399 chorych z koronawirusem. Łączna liczba hospitalizacji, dokonanych w obu państwach od początku pandemii, wzrosła tym samym do 8438.