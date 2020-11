Szwajcaria: Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 250 tys.

W ciągu doby do czwartku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano 6924 nowych przypadków potwierdzonego laboratoryjnie zakaże koronawirusem, co podwyższyło ich łączną liczbę do 250 396 - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Ogólny wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 2896,5 na 100 tys. mieszkańców. 96 868 nowych infekcji wykryto przez ostatnie dwa tygodnie.

W ciągu ubiegłej doby 94 zakażone osoby zmarły, co zwiększyło do 2863 łączną liczbę zgonów od początku pandemii. 809 z nich odnotowano na przestrzeni poprzednich 14 dni.

Przez ostatnią dobę leczeniem szpitalnym objęto kolejnych 280 zakażonych, w czego efekcie łączna liczba hospitalizacji, dokonanych od czasu pojawienia się koronawirusa w Szwajcarii i Liechtensteinie, wzrosła do 9713.