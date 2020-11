Szwajcaria: Liczba zakażeń koronwirusem spada, zgonów jeszcze nie

W ciągu doby do piątku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano urzędowo 4312 kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło do 318 290 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Nieco mniej niż połowa tych infekcji - a dokładnie 155 585 - przypada na okres ostatnich czterech tygodni. Ogólny wskaźnik zakażeń wzrósł w piątek do 3681,88 na 100 tys. mieszkańców.

W ciągu ostatniej doby władze sanitarne zarejestrowały 141 kolejnych zgonów wśród osób zainfekowanych koronawirusem, a łącznie zmarło ich już 4250. W ciągu ubiegłych czterech tygodni odnotowano 2067 zgonów.

Faktyczne dobowe liczby nowych zakażeń i zgonów dają się zweryfikować dopiero po pewnym czasie. Spośród oficjalnie odnotowanych w piątkowym dziennym raporcie nowych infekcji tylko około połowa dotyczy osób, od których próbki pobrano przez ubiegłe 24 godziny.

Podobnie tylko około jedna trzecia uwzględnionych w nim zgonów wydarzyła się w rzeczywistości na przestrzeni doby do piątku rano.

Tym niemniej weryfikacje raportów starszych niż kilka dni nie wnoszą już do nich większych zmian. Uaktualniana statystyka BAG wskazuje, że infekcje drugiej fali pandemii osiągnęły na początku listopada swe maksimum i od tego czasu ich liczba praktycznie nieprzerwanie spada, choć w powolnym tempie. W przypadku zgonów sytuacja jest mniej korzystna - kulminacje miały miejsce 12 i 18 listopada, kiedy to zmarło po sto osób, i na razie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zaistniała już tam tendencja spadkowa.