Szwajcaria: Mieszkańcy St. Gallen chcą zmiany nazwy Raiffeisenplatz - placu nazwanego na cześć zagorzałego antysemity

Raiffeisenplatz w St. Gallen nosi swoją nazwę na cześć założonego pod koniec XIX wieku ruchu spółdzielczego Raiffeisen w Niemczech. Został on stworzony przez gorliwego antysemitę - Friedricha Wilhelma Raiffeisena – opisuje portal „The Jewish Chronicle” (TJC).

Obecnie grupa mieszkańców miasta domaga się, aby ten duży plac miejski otrzymał nową nazwę "i zamiast nazwiska zaciekłego antysemity sławił postać kobiety, która narażała swoje życie, ratując Żydów" - podkreśla TJC.

Plac w St. Gallen otrzymał obecną nazwę w 2005 roku. "Plac jest znany z niezwykłej, czerwonej nawierzchni z gumowego granulatu, który daje poczucie lekkości i sprężystości pieszym zmierzającym po placu w kierunku banku Raiffeisen lub synagogi St. Gallen" - opisuje portal.

"Raiffeisenplatz jest pogodny, jednak bank Raiffeisen, drugi co do wielkości w kraju, ma swoją ciemną stronę, bowiem wywodzi się z ruchu założonego przez żarliwie nienawidzącego Żydów Friedricha Wilhelma Raiffeisena" - podkreśla TJC i na dowód przytacza opinię lokalnego historyka - Hansa Faesslera. "Zmarły w 1888 roku Raiffeisen był tak zdecydowanym antysemitą, że naziści uczcili 50-lecie jego śmierci jak jubileusz jednego ze swoich" - wyjaśnił historyk.

Już od dwóch lat mieszkańcy apelują do władz miasta oraz banku Raiffeisen o zmianę nazwy placu. Chcą, by nosił on imię Rechy Sternbuch - bohaterki, która pomagała żydowskim uchodźcom w ucieczce przed nazistami podczas II wojny światowej.

"Nazywanie instytucji lub miejsc publicznych niesie za sobą odpowiedzialność, zajęcie stanowiska w sprawie" - skomentował Paul Rechsteiner, prezes Fundacji Paula Grueningera w St. Gallen, nazwanej na cześć dowódcy szwajcarskiej policji, który także pomagał żydowskim uchodźcom w ucieczce przed nazistowskimi prześladowaniami.

"Niezrozumiałe jest to, że ten znany w całym kraju plac miejski nadal nosi nazwę Raiffeisena, mimo że był on zagorzałym antysemitą. Jednocześnie tracimy sposobność do uczczenia i uhonorowania Rechy Sternbuch, odważnej kobiety, która wniosła wielki wkład w ratowanie śmiertelnie zagrożonych Żydów. Utrzymywała ona tajną sieć kontaktów w Dolinie Renu i koordynowała sprowadzanie żydowskich uchodźców do Szwajcarii" - dodał Rechsteiner.

Jak ustalił TJC, Bank Raiffeisen zlecił już przygotowanie niezależnego raportu, aby "rzucić światło na przeszłość" banku i jego założyciela. Rada miasta poinformowała, że "trzeba poczekać na dokładną ocenę faktów, aby dopiero po dokładnym zrozumieniu kontekstu historycznego rozważyć możliwość zmiany nazwy Raiffeisenplatz".