Szwajcaria: Mieszkańcy wioski, której zagraża lawina skalna, zmuszeni do ewakuacji

Mieszkańcy wioski Brienz w kantonie Gryzonia, na wschodzie Szwajcarii, muszą do piątku opuścić swoje domy, ponieważ przewiduje się, że w ciągu najbliższych dni z pobliskiej góry spadną dwa miliony metrów sześciennych skał i runą do doliny, w której leży Brienz.

Wioska Brienz znajduje się na terenie opadającym w kierunku doliny, przez co wieża lokalnego kościoła pochyla się, a w budynkach pojawiają się duże pęknięcia. Mieszkańcy Brienz, których jest ok. 70, przyzwyczaili się do dużych odłamków skalnych, spadających do ich ogrodów. Geolodzy ostrzegają, że tempo osuwania się skały gwałtownie przyspiesza.

Początkowo władze zapowiadały możliwą ewakuację z Brienz jeszcze tego lata. Nakaz opuszczenia wsi wydano jednak nagle już we wtorek rano. Większości mieszkańców zaoferowano tymczasowe zakwaterowanie w sąsiednich wioskach.

"Jestem gotowa. Ale myślę, że poczekam do ostatniej chwili" - powiedziała starsza kobieta, stojąca na progu swojego domu z walizką.

Wiele osób zastanawia się, dlaczego wieś spotkał taki los w Szwajcarii - kraju, w którym stosowane są restrykcyjne przepisy budowlane, jednak alpejskie regiony Szwajcarii są szczególnie wrażliwe na globalne ocieplenie - pisze portal BBC. Gdy lodowce się kurczą, a wieczna zmarzlina wysoko w górach zaczyna topnieć, skała staje się niestabilna. Pomiary wykonane zeszłego lata wykazały, że szwajcarskie lodowce straciły ponad połowę swojej objętości w ciągu ostatnich 100 lat.

W 2006 roku ze szwajcarskiego szczytu Eiger w Alpach Berneńskich spadły ogromne kawałki skał, powodując zamknięcie szlaków turystycznych. Geolodzy ostrzegali wówczas, że takich zdarzeń można się spodziewać częściej. W 2017 roku olbrzymie osuwisko nawiedziło wioskę Bondo, również w Gryzonii, zagrzebując połowę wsi i doprowadzając do śmierci ośmiu osób.

Geolodzy twierdzą, że skała ma się osunąć w stronę Brienz w ciągu najbliższych siedmiu do 24 dni. Nie można określić, czy będzie spadać stopniowo i czy ominie część wioski, czy też szybko, niszcząc całe Brienz. Mieszkańcy wioski nie tracą jednak nadziei i czekają na możliwość powrotu do swoich domów.