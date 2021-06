Szwajcaria: Na Jeziorze Genewskim widoczny dla Bidena i Putina transparent przeciw zbrojeniom

Aktywiści z grupy Campax rozpostarli na Jeziorze Genewskim duży transparent o treści "Wolność i bezpieczeństwo dzięki rozbrojeniu". Chcieli, by przesłanie było zauważone z samolotów przez przywódców USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina, którzy przybyli w środę do Genewy.

To jeden z kilku miniprotestów, które odbywają się w mieście podczas spotkania przywódców USA i Rosji - relacjonuje agencja AP. We wtorek i środę miały miejsce zgromadzenia nawołujące do uwolnienia antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Protestowano też przeciwko wojnie na wschodzie Ukrainy i sytuacji na Białorusi.

Campax to szwajcarska organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. ochroną środowiska i ograniczeniem zbrojeń jądrowych. Duży transparent ciągnięty przez łódź żaglową po jeziorze został rozwinięty tuż przed lądowaniem samolotów z Bidenem i Putinem na genewskim lotnisku.

Kontrola zbrojeń nuklearnych ma być jednym z tematów rozmów przywódców - pisze agencja. USA i Rosja posiadają 90 proc. światowego arsenału nuklearnego i odrzucają podpisany przez kilkadziesiąt państw Traktat o zakazie broni jądrowej - przypomina dyrektor wykonawcza Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej Beatrice Fihn.

"Mam umiarkowane oczekiwania dotyczące tego spotkania" - powiedziała Fihn, której organizacja w 2017 r. otrzymała pokojową nagrodę Nobal. "Mam jednak nadzieję, że zostanie zapoczątkowany proces, którym następnie zajmą się dyplomaci i rozpoczną się prawdziwe negocjacje dotyczące redukcji broni jądrowej" - zaznaczyła. Fihn podkreśliła, że kwestia broni jądrowej powinna być ważnym tematem rozmów między USA i Rosją, ponieważ oba kraje mają tak wielkie arsenały nuklearne, że pozwoliłby one na "zakończenie znanego nam świata".