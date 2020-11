Szwajcaria: Niezwykle rzadki różowy diament sprzedany za 24,4 mln franków szwajcarskich

Niezwykle rzadki, intensywnie fioletowo-różowy diament wydobyty w Rosji został w środę sprzedany na aukcji w Genewie za 24,4 mln franków szwajcarskich (26,6 mln dolarów) - poinformował dom aukcyjny Sotheby's.

Według domu aukcyjnego diament o masie ponad 14 karatów, którego nazwa "The Spirit of the Rose" pochodzi od baletu "Duch róży", jest najdroższym fioletowo-różowym diamentem, jaki kiedykolwiek został sprzedany na aukcji. Sotheby's szacował wcześniej, że może on osiągnąć cenę od 23 do 38 mln dolarów.

Licytacja rozpoczęła się od 16 mln franków szwajcarskich. Nabywca, który chce pozostać anonimowy, zapłaci 21 mln franków szwajcarskich i prowizję - łącznie 24,4 mln franków szwajcarskich.

Diament wycięto z największego różowego kryształu, jaki kiedykolwiek znaleziono w Rosji. Został on wydobyty przez rosyjską grupę Alrosa w 2017 r. w Jakucji.

"Różowe diamenty jakiejkolwiek wielkości występują w przyrodzie niezwykle rzadko. Tylko jeden procent wszystkich różowych diamentów ma więcej niż 10 karatów" - mówił przed aukcją Gary Schuler z Sotheby's.