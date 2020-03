Szwajcaria: Pierwszy przypadek śmiertelny w związku z koronawirusem (aktualizacja)

W Szwajcarii stwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny w związku z koronawirusem - poinformowała w czwartek policja w kantonie Vaud na zachodzie kraju. Zmarła to 74-letnia kobieta, która cierpiała na chorobę przewlekłą.

Od wtorku kobieta była leczona w szpitalu w Lozannie, stolicy kantonu Vaud - sprecyzowała policja.

Ok. 60 osób zostało przebadanych na obecność koronawirusa i potwierdzono go zdecydowanie w drugim teście. U kolejnych ok. 40 osób patogen został wykryty we wstępnym teście.

Koronawirus, który wykryto w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, jednak u zdecydowanej większości choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz schorowanych, cierpiących na przewlekłe choroby.

W Europie największą liczbę zakażeń koronawirusem odnotowano we Włoszech - ponad 3 tys.; z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 107 osób.