Szwajcaria: Ponad 180 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2 przez ubiegłe 4 tygodnie

W ciągu doby do piątku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie potwierdzono laboratoryjnie 6739 nowych zakażeń koronawirusem, co podwyższyło do 257 135 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Ponad dwie trzecie tych infekcji - a dokładnie 180 473 - odnotowano na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. Ogólny wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 2974,45 na 100 tys. mieszkańców.

W ciągu ubiegłej doby zmarło 97 zakażonych osób, czyli o trzy więcej niż z dzień wcześniej. Od początku pandemii odnotowano w tym kręgu łącznie 2960 zgonów, z czego 1122 przez ubiegłe cztery tygodnie.

Przez ostatnią dobę leczeniem szpitalnym objęto kolejnych 262 zakażonych, a od czasu pojawienia się koronawirusa w Szwajcarii i Liechtensteinie łącznie 9965.