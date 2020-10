Szwajcaria: Ponad 4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu trzech dni

Przez trzy doby, do godz. 8 rano w poniedziałek, zarejestrowano w Szwajcarii 4057 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa, co zwiększyło do 64 287 łączną liczbę infekcji odnotowanych od początku pandemii - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

W ciągu ostatnich 72 godzin siedem zakażonych osób zmarło, podnosząc łączny bilans zgonów do 1800. Przez całe dwa ostatnie tygodnie przybyło 18 nowych zgonów i 11 657 nowych przypadków nosicielstwa.

Uwzględniając również Liechtenstein, przez ubiegłe trzy doby umieszczono w szpitalach 70 kolejnych zarażonych, wskutek czego całkowita liczba spowodowanych koronawirusem hospitalizacji wzrosła do 5071. W Liechtensteinie odnotowano dotąd 149 przypadków infekcji koronawirusowej (w tym 11 w ciągu ostatnich trzech dni) i jeden zgon.

Od początku pandemii w Szwajcarii i Liechtensteinie wykonano już 1,5 mln testów na obecność koronawirusa, z których co dwudziesty dał wynik pozytywny. Jak zaznacza BAG, nie można tu wykluczyć kilkakrotnego korzystania z testów przez te same osoby.