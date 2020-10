Szwajcaria: Ponownie ponad 1000 nowych infekcji koronawirusem w ciągu doby

W ciągu doby do środy rano zarejestrowano w Szwajcarii 1074 nowe potwierdzone przypadki nosicielstwa koronawirusa - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG). Jest to pierwszy od kwietnia czterocyfrowy przyrost dobowy infekcji.

Łączna liczba wykrytych w Szwajcarii infekcji koronawirusowych wzrosła w ten sposób do 57 576, z czego 6343 przypadło na ubiegłe dwa tygodnie. Przez ubiegłą dobę dwie zakażone osoby zmarły, co zwiększyło do 1788 łączną liczbę śmiertelnych ofiar pandemii w tym kraju. 14 z tych zgonów nastąpiło w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Przez 24 godziny do środy rano z powodu koronawirusa umieszczono w szpitalach kolejnych 10 osób. Przez ubiegłe dwa tygodnie leczeniu szpitalnemu poddano 113 nowych pacjentów, a od początku pandemii łącznie 4951. Statystyki dotyczące hospitalizacji obejmują również Liechtenstein, gdzie do tej pory zarejestrowano 133 przypadki zakażenia koronawirusem (w tym trzy przez ostatnią dobę) i jeden spowodowany nim zgon.

W Szwajcarii i Liechtensteinie przeprowadzono już 1,44 mln testów na nosicielstwo koronawirusa, z czego 15 tys. przez ubiegłą dobę. Dotychczasowy odsetek wyników pozytywnych to 4,7 proc.