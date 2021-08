Szwajcaria: przez kraj przechodzi czwarta fala pandemii

W Szwajcarii dzienna średnia liczba zakażeń koronawirusem wynosi ostatnio od 2,5 tys. do 3 tys. "Sytuacja jest bardzo niepokojąca i musimy uznać, że jest to czwarta fala (pandemii)" - powiedział we wtorek szef Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego (BAG) Patrick Mathys.

Średnia dziennych zakażeń jest prawie równie wysoka jak podczas poprzedniej fali. Mathys oświadczył, że rząd jest ponadto zaniepokojony zbyt powolną kampanią szczepień.

Około 56 proc. Szwajcarów otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a 50 proc. zostało zaszczepionych dwiema dawkami. "Liczba osób nieuodpornionych jest wciąż zbyt duża" - podkreślił Mathys.

Znaczna większość osób leczonych na Covid-19 w szpitalach to ludzie niezaszczepieni - dodał.

Rząd poinformował we wtorek, że w ciągu ostatniej doby w Szwajcarii wykryto 2993 nowe zakażenia koronawirusem, a w związku z Covid-19 zmarło sześć osób. Od początku pandemii zdiagnozowano 761 978 infekcji, zmarło 10 461 chorych.