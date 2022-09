Szwajcaria: Rada Federalna nie uznaje aneksji ukraińskich terytoriów

Rada Federalna Szwajcarii wydała w piątek komunikat, w którym oznajmiła, że nie uznaje aneksji ukraińskich terytoriów i uważa próbę włączenia ich do Rosji za poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Rada podkreśla, że Rosja, która dokonała w 2014 roku aneksji Krymu, po raz kolejny łamie prawo międzynarodowe.

Rząd Szwajcarii zdecydowanie potępia próbę włączenia do Rosji ukraińskich terytoriów, nie uznaje ich aneksji i podkreśla, że należą one nadal do Ukrainy - głosi komunikat zamieszczony na stronach szwajcarskiej Rady Federalnej.

Jako siła okupacyjna Rosja ma obowiązek stosować się do międzynarodowych przepisów humanitarnych i tych, które dotyczą praw człowieka oraz respektować system prawny Ukrainy. "Rada Federalna wzywa Rosję do deeskalacji (konfliktu) i wycofania się z ukraińskiego terytorium" - napisano w oświadczeniu.

Wcześniej w piątek Władimir Putin ogłosił włączenie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego do Federacji Rosyjskiej.