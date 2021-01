Szwajcaria: Regulator rynku leków zatwierdził szczepionkę Moderny

Szwajcarski regulator rynku leków Swissmedic poinformował we wtorek, że zatwierdził szczepionkę firmy Moderna Inc przeciwko Covid-19, po wcześniejszym dopuszczeniu preparatu Pfizer-BioNTech. Do końca lutego Szwajcarzy pozyskają 1,5 mln dawek szczepionek od tych firm.

"Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i jakości, Swissmedic tymczasowo dopuścił do użytku w Szwajcarii szczepionkę Moderna, która jest oparta na mechanizmie mRNA" - oświadczył regulator. Swissmedic zatwierdził wcześniej szczepionkę amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech.

Decyzja Swissmedic zapadła kilka dni po tym, gdy Europejska Agencja Leków (EMA) dała zielone światło szczepionce Moderna. Szczepionka RNA, oparta na podobnej technologii, jak ta stosowana przez firmę Pfizer-BioNTech, jest zastrzykiem zawierającym dwie dawki, które w badaniach wykazały 95-procentową skuteczność.

Do tej pory w Szwajcarii potwierdzono ok. 500 tys. zakażeń SARS-CoV-2 i ponad 8,4 tys. zgonów w związku z Covid-19 - podaje amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa.

Władze Szwajcarii, gdzie już przed Bożym Narodzeniem szczepiono preparatami Pfizer-BioNTech, w tym tygodniu odwołały słynne zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim z powodu obaw dotyczących wzrostu zakażeń - podał Reuters.

Przedstawiciele ministerstwa zdrowia przewidzieli, że w styczniu kraj otrzyma łącznie 500 tys. dawek, a w lutym kolejny milion dawek; przy czym wliczono już w to preparat Moderny.

Szczepionka posiada etykietę Made in Switzerland, ponieważ kontraktowy producent leków Lonza wyrabia aktywne składniki w swoich fabrykach w Visp, w pobliżu masywu Matterhorn. Firma Lonza przekazała w poniedziałek, że rozpoczęła się produkcja w pierwszej z trzech nowych linii produkcyjnych w Visp; pierwsza partia będzie gotowa do końca miesiąca.

Szwajcaria zamówiła ok. 15 mln dawek szczepionek, w tym z brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca, których produkty nie zostały jeszcze zatwierdzone. Władze przeznaczyły na szczepionki 400 mln franków szwajcarskich (455 mln USD). Olbrzymi popyt na szczepionki na całym świecie w połączeniu z ograniczoną produkcją oznacza, że jest zbyt mało preparatów na rynku. Mimo to władze liczącego 8,6 mln ludzi kraju zapowiedziały, że każdy, kto chce się zaszczepić, prawdopodobnie będzie mógł to zrobić do lata.