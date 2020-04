Szwajcaria: Rząd wprowadza ochronę firm-ofiar koronawirusa przed postępowaniem upadłościowym

Rząd Szwajcarii wydał w czwartek rozporządzenie wprowadzające ochronę przedsiębiorstw przed postępowaniem upadłościowym w razie trudności finansowych wywołanych przez kryzys koronawirusowy. Jak zaznacza rządowy komunikat, głównym motywem jest tu zapobieżenie wzrostowi bezrobocia.

Rozporządzenie czasowo ogranicza figurujący w kodeksie zobowiązań nakaz natychmiastowego zawiadamiania sądu o grożącym niespłacalnym zadłużeniu. Zawiadomienie takie nie będzie wymagane w przypadku firm, które pod koniec 2019 roku miały stabilną sytuację i co do których istnieje przypuszczenie, że po ustąpieniu kryzysu poradzą sobie z długami. Jeśli perspektywy takiej nie ma, można będzie tak jak dotąd wystąpić o odroczenie upadłości, co obecnie nieco ułatwiono.

Na mocy rozporządzenia poszkodowane pandemią małe i średnie przedsiębiorstwa mają w uproszczonym trybie uzyskiwać trzymiesięczne odroczenie bez konieczności uprzedniego przedstawienia planu naprawczego. Odroczenie może zostać potem przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jednocześnie dłużnik będzie miał nadal obowiązek bieżącego zaspokajania roszczeń płacowych i alimentacyjnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w poniedziałek.