Szwajcaria: Szef Credit Suisse podał się do dymisji za naruszenie zasad kwarantanny

Szef jednego z największych szwajcarskich banków Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, złożył rezygnację, gdy wyszło na jaw, że naruszył przepisy dotyczące kwarantanny - poinformował bank w oświadczeniu wydanym w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Portugalczyk został zastąpiony ze skutkiem natychmiastowym przez Szwajcara Axela Lehmanna.

Horta-Osorio, który objął stanowisko szefa banku w zeszłym roku, zamiast poddać się 10-dniowej kwarantannie po podróży z Wielkiej Brytanii do Zurychu, 28 listopada, po zaledwie trzech dniach od przyjazdu, bankier opuścił kraj prywatnym odrzutowcem.

Sprawę upublicznił dziennik "Blick", według którego bankier ponadto naruszył brytyjskie przepisy pandemiczne latem ubiegłego roku, gdy na początku lipca wziął udział w finale Wimbledonu. O sprawie zrobiło się głośno w okresie świąt Bożego Narodzenia.

W komunikacie dotyczącym zmian personalnych w kierownictwie banku Horta-Osorio zapewnił, że żałuje, że "niektóre z jego osobistych działań doprowadziły do trudności w banku i wpłynęły na zdolność do reprezentowania go zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz". Podkreślił, że wobec ostatnich wydarzeń doszedł do wniosku, że jego rezygnacja będzie w interesie banku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk