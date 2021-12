Szwajcaria: Szef Czerwonego Krzyża: Omikron jest dowodem na nierówności w dostępie do szczepień

Pojawienie się nowego wariantu koronawirusa Omikron jest „ostatecznym dowodem” na niebezpieczeństwo, wynikające z nierówności w dostępie do szczepień przeciw Covid-19 na całym świecie – oświadczył w piątek prezes Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ICRC) Francesco Rocca.

"Naukowcy wielokrotnie ostrzegali społeczność międzynarodową przed ryzykiem pojawienia się nowych wariantów w miejscach o bardzo niskim wskaźniku szczepień" - podkreślił Rocca w wywiadzie dla AFP.

Zaznaczył, że według statystyk ONZ około 65 proc. ludzi w krajach bardziej rozwiniętych otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, w porównaniu do zaledwie 7 proc. - w krajach mniej rozwiniętych.

Rocca przypomniał, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oskarżyła kraje zachodnie o magazynowanie szczepionek i wezwała je, aby nie spieszyły się z podawaniem trzeciej dawki, podczas gdy miliony ludzi na całym świecie nie otrzymały jeszcze pierwszej dawki.

"To samolubne i ślepe podejście ze strony zachodniej społeczności - powiedział Rocca. - To zdumiewające, że wciąż nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wszyscy jesteśmy połączeni. Dlatego nazywam wariant Omikron +ostatecznym dowodem+ na nierówności w immunizacji".

"Niezbędne jest znalezienie nowych rozwiązań, doprowadzenie do końca pandemii, ale jedynym sposobem na to są szczepienia, a zatem niezbędny jest dostęp do szczepionek dla wszystkich i wszędzie" - podsumował Rocca.