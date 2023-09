Szwajcaria: UNHCR: blisko połowa ukraińskich dzieci-uchodźców nie chodzi do szkół w krajach przyjmujących

UNHCR, agencja ONZ ds. uchodźców, poinformowała w poniedziałek, że blisko połowa ukraińskich dzieci-uchodźców nie trafiła do szkół w ubiegłym roku szkolnym, a setki tysięcy są zagrożone dalszym pozostawaniem poza systemami edukacyjnymi.

Podczas piątkowego briefingu UNHCR przypomniała, że od rosyjskiego ataku na Ukrainę w lutym 2022 r., ponad 5,9 mln uchodźców przedostało się do krajów sąsiednich. Organizacja szacuje, że od 30 do 50 proc. tej grupy, to dzieci w wieku szkolnym.

W opublikowanym właśnie raporcie "Education on Hold" ("Edukacja na Hamulcu") organizacja zwraca uwagę na językowe, administracyjne i prawne bariery, utrudniające uchodźczym dzieciom przyjęcie do szkół. Wymienia brak informacji o istniejących opcjach edukacyjnych, obawy rodziców, którzy nie są pewni czy zapisać dziecko do szkoły wobec nadziei na rychły powrót do ojczyzny oraz obawy, jak nauka w cudzoziemskiej szkole wpłynie na późniejsza reintegrację dziecka przez ukraiński system szkolny.

Innym problemem jest brak szkół w krajach przyjmujących. Wobec bezprecedensowych liczb dzieci-uchodźców, które pojawiły się w pierwszych wojennych miesiącach, nie wszystkie państwa były w stanie wygospodarować nauczycieli i miejsca w szkołach.

UNHCR obawia się, że jeżeli nie zostaną zintensyfikowane wysiłki, setki tysięcy dzieci stracą kolejny rok edukacji. Podkreśla, że szczególnie ważne jest przekazanie rodzicom szczegółowych informacji na temat opcji edukacyjnych wraz z przedstawieniem ich w świetle ukraińskiego systemu edukacyjnego. Organizacja zauważa, że należy wprowadzić szybkie procedury wzajemnego uznawania ocen i świadectw, aby ułatwić dzieciom zarówno dłuższe pobyty, jak i powrót do ukraińskiego systemu edukacji.

UNHCR jest agendą Narodów Zjednoczonych istniejącą od 1950 roku. Do zadań Wysokiego Komisarza należy koordynowanie międzynarodowych wysiłków, służących ochronie praw uchodźców, szczególnie wsparcie w zapewnieniu im azylu i repatriacji. Siedziba urzędu mieści się w Genewie w Szwajcarii.