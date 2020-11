Szwajcaria: W ciągu doby zmarło ponad 100 osób zakażonych koronawirusem

W ciągu doby do wtorku rano w Szwajcarii zmarło 106 osób zakażonych koronawirusem, co zwiększyło do 2679 łączną liczbę zgonów od początku pandemii - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Jest to wyraźnie więcej niż średnia dla ubiegłego tygodnia. W objętym wspólną statystyką okresie trzech poprzednich dób od piątku rano do poniedziałku rano zmarło 169 osób. Natomiast tydzień temu zgonów było 72, a przez kolejne doby do piątku rano odpowiednio 72 (po raz drugi), 62 i 70. Przez ostatnie 14 dni zmarło łącznie 700 zakażonych, w tym 479 przez zeszły tydzień.

Przez ubiegłą dobę w Szwajcarii zarejestrowano 5935 nowych przypadków potwierdzonego laboratoryjnie nosicielstwa koronawirusa, co podwyższyło ich łączną liczbę do 234 340. Oznacza to względne ustabilizowanie się tempa ich przyrostu - tydzień temu wykryto 6090 nowych infekcji, a dwa tygodnie temu - 5949. Ogólny wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 2723,0 na 100 tys. mieszkańców.

Uwzględniając również Liechtenstein, przez ubiegłą dobę do szpitali przyjęto 243 kolejne zakażone osoby, co zwiększyło do 9448 liczbę dokonanych od początku pandemii hospitalizacji. W Liechtensteinie odnotowano dotąd 862 przypadki infekcji koronawirusowej i cztery zgony - w tym przez ostatnią dobę odpowiednio 45 i jeden.